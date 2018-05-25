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Эммануэль Эменике развелся с мисс Нигерия-2013 и женился на мисс Нигерия-2014

Бывший форвард московского "Спартака" и сборной Нигерии Эммануэль Эменике женился на мисс Нигерии-2014 Ихеоме Ннади. Свадьба состоялась 26 мая. Примечательно, что перед этим Эменике развелся со своей первой супругой - мисс Нигерия-2013, сообщает Goal.

Последние полгода Эменике находился в аренде в испанском клубе "Лас-Пальмас", но не выходил на поле из-за травмы. Аренда обернулась скандалом - "Лас-Пальмас" обвинил нигерийца в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике уверял, что травмировался уже в испанском клубе.

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A post shared by Emmanuel Emenike (@emenike_9) on



Sport24
Теги: Эменике
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