Эммануэль Эменике развелся с мисс Нигерия-2013 и женился на мисс Нигерия-2014

Special moment A post shared by Emmanuel Emenike (@emenike_9) on May 25, 2018 at 3:15am PDT

Бывший форвард московского "Спартака" и сборной Нигерии Эммануэль Эменике женился на мисс Нигерии-2014 Ихеоме Ннади. Свадьба состоялась 26 мая. Примечательно, что перед этим Эменике развелся со своей первой супругой - мисс Нигерия-2013, сообщает Goal.Последние полгода Эменике находился в аренде в испанском клубе "Лас-Пальмас", но не выходил на поле из-за травмы. Аренда обернулась скандалом - "Лас-Пальмас" обвинил нигерийца в сокрытии травмы перед трансфером. Сам Эменике уверял, что травмировался уже в испанском клубе.