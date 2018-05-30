Предпоследняя репетиция: Россия сыграет с Австрией

Россия последние два матча австрийцам проиграла

Матч с Австрией - шанс оценить готовность сборной

Черчесову предстоит выбрать между Дзюбой и Смоловым

Сегодня в Австрии сборная России по футболу проведёт предпоследний товарищеский матч перед домашним чемпионатом мира. Соперниками россиян станут австрийцы, пропускающие главный турнир четырёхлетия.рассказывает о предпоследней репетиции подопечных Станислава Черчесова.После окончания клубного сезона российская сборная отправилась на сборы, которые проходят в австрийском Нойштифте. Выбор в пользу Австрии вполне объясним: главный тренер сборной Станислав Черчесов значительную часть своей футбольной карьеры провёл в австрийском чемпионате. Да и сами игроки, по всей видимости, остались довольны условиями. В Нойштифте они получили возможность спокойно готовиться к турниру вдали от толп журналистов и армий болельщиков. Сегодня россияне впервые после прибытия в Австрию покинут Нойштифт. Матч с Австрией состоится в Инсбруке на стадионе «Тиволи», вмещающем порядка 16 000 человек.Многие эксперты успели раскритиковать Станислава Черчесова за неоднозначный выбор соперников для товарищеских матчей. Россияне сыграли с Бразилей, Испанией, Аргентиной и Францией, толком не сумев ничего противопоставить фаворитам. Поражения, в которых сказывался огромный разрыв в классе между соперниками, как опасаются многие, мог негативно сказаться на футболистах российской сборной. Да и стремление играть с командами из числа Топ-10 мирового рейтинга вызывало некоторое недоумение и в связи с тем, что на чемпионате мира хозяев будут ждать куда более посредственные соперники. Так зачем было играть с топами, если с ними, в лучшем случае, мы встретимся в плей-офф?Но теперь, непосредственно перед стартом чемпионата мира, россияне сыграют с соперниками из своей «весовой категории». После матча с австрийцами сборную России ещё ждёт встреча с Турцией. Примечательно, что оба соперника на чемпионат мира пробиться не сумели.В последние годы Австрия не радует своих поклонников. При довольно качественном составе австрийцы толком ничего не могут добиться на международной арене. В чемпионатах мира сборная Австрии не участвует с 1998 года. А первый раунд турнира сборная в последний раз преодолевала ещё в далёком 1982 году. Конечно, были в истории австрийского футбола и славные моменты. Например, бронза домашнего чемпионата мира 1954 года, но с тех прошло уже очень много лет. С чемпионатами Европы у австрийцев дела тоже не ладятся. Даже после перехода на новый формат турнира, при котором в плей-офф выходили по три сборных, австрийцы не сумели продлить своё пребывание на Евро-2016 во Франции. Оказавшись в одной группе с Португалией, Исландией и Венгрией, сборная Австрии стала худшей в своём квартете. На домашнем чемпионате Европы в 2008 году австрийцы показали аналогичный результат, набрав всего одно очко. А до этого национальная команда Австрии в континентальных первенствах не участвовала вовсе.При этом австрийцы обладают вполне боеспособным составом, который не уступает многим участникам чемпионата мира. Практически все лидеры сборной выступают в ведущих лигах Европы: Давид Алаба («Бавария»), Марко Арнаутович («Вест Хэм»), Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Себастьян Прёдль («Уотфорд»), Марсель Забитцер («Лейпциг»). Также в сборную вызывается целая группа игроков из «Ред Булл Зальцбург» - клуба, который в минувшем сезоне вышел в полуфинал Лиги Европы.Удивительно, что с таким составом австрийцы провалили отборочный турнир ЧМ-2018. В группе с Сербией, Ирландией, Уэльсом, Грузией и Молдовой сборная Австрии заняла лишь четвёртое место, отстав от сербов, финишировавших первыми, аж на 6 очков.Естественно, что результат сборной в отборочном турнире был признан неудачным. После провала в квалификации в отставку был отправлен Марсель Коллер, а его место занял немец Франко Фода. Под руководством нового тренера австрийцы провели уже три товарищеских матча, показав 100% результат. Так, сборная обыграла Уругвай (2:1), Словению (3:0) и Люксембург (4:0). Так что, россияне получили соперника, который набрал хороший ход.До первого матча российской сборной на чемпионате мира остаётся уже чуть менее двух недель. Естественно, что в такой ситуации уже некогда экспериментировать. Время поджимает. Очевидно, что тренерский штаб сборной уже будет наигрывать основной состав, которому и предстоит добывать необходимые результаты на турнире летом.Перед Черчесов возникает несколько дилемм. Во-первых, главный вопрос – по какой схеме играть? Изначально тренерский штаб наигрывал построение с тремя центральными защитниками, но после травм Виктора Васина и Георгия Джикии этот вариант стал крайне ненадёжным. Матчи с грандами показали, что Фёдор Кудряшов и Владимир Гранат не могут быть достойной заменой выбывшим. Да и найти третьего центрдефа в эту схему оказалось непросто. Начали было наигрывать Руслана Камболова и Романа Нойштедтера, но не пошло. К тому же, Камболов последовал в лазарет за остальными игроками обороны.Накануне из осведомлённых источников стало известно, что выбор был сделан в пользу более гибкой схемы 4-2-3-1, которая позволяет легко трансформироваться на игру в двух форвардов или трёх центральных защитников (в случае необходимости). Также это построение развязывает руки центральным полузащитникам, позволяя сыграть более смело. А то форварду при предыдущем построении было гораздо сложнее, ведь он фактически оказывался отрезанным от остальной команды.Во-вторых, интересно, вернётся ли в основной состав сборной Сергей Игнашевич, который лишь в последний момент согласился сыграть за национальную команду на чемпионате мира? Использование Игнашевича в качестве игрока стартового состава станет свидетельством полного кризиса футболистов данного амплуа в России.Третий вопрос – кого предпочтёт Станислав Саламович в качестве единственного форварда? Вариант с одновременным использованием Смолова и Дзюбы – фантастический. Такое можно будет увидеть лишь в том случае, если сборной придётся спасать матчи. В старте два форварда, конечно, не появятся. Возможно, Черчесов решит приберечь Смолова, получившего повреждение во время одной из тренировок сборной. По всей видимости, Фёдор уже восстановился, но вряд ли риск в данном случае будет уместен.Четвёртая интрига – в том, какое сочетание полузащитников выберет Черчесов. Центр полузащиты – пожалуй, самая укомплектованная зона на поле. На 2-3 места в стартовом составе претендуют Александр Головин, Алан Дзагоев, Алексей и Антон Миранчуки, Александр Ерохин и Далер Кузяев. При этом Черчесову нужно выбрать такое сочетание, которое позволит сохранить баланс атаки и обороны. Слишком много креативщиков лишь навредит игре сборной.Несмотря на товарищеский характер, матч против сборной Австрии будет иметь для россиян большое значение. Российская сборная в пяти последних матчах не одержала ни одной победы, ограничившись тремя ничьими при трёх поражениях. Конечно, скидку стоит сделать на топовых соперников, но ведь в эту серию вошла и ничья с Ираном – далеко не грандом. Конечно, подобные неудачные серии негативно сказываются на настроении игроков. Победа поможет зарядиться позитивными эмоциями перед стартом чемпионата мира.Россия и Австрия встречались друг с другом четыре раза. Небольшое преимущество на стороне австрийцев, выигравших два матча. Ещё одна встреча завершилась ничьей, а однажды побеждали россияне. В последний раз команды пересекались в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. Тогда австрийцы дважды нанесли поражение россиянам с одинаковым счётом 1:0.Австрия – Россия – 2.25 – 3.00 – 3.30