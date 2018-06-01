Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119489
Зенит 104657
Политика и события в стране и мире 4217
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525
Юмор, анекдоты, байки 7713
Отдых в Крыму. 181
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 71

Новости партнеров

Тунис и Турция сыграли вничью

Вничью завершился товарищеский матч между сборными Туниса и Турции.

Товарищеский матч

Тунис – Турция 2:2

Голы: Тосун, 54 (пен.), Бадри, 56, Сасси, 79, Сёюнджю, 90

Тунис: Хассен, Бронн (Наггез, 76), Малул (Хаддади, 82), Бен-Юссеф, Сасси, Мерия, Скири (Срарфи, 70), Хауи (Амор, 54), Слити (Шалали, 82), Юссеф (Хелифа, 75), Бадри

Турция: Кырынтылы, Озбайраклы, Калдырым, Сёюнджю, Айхан, Текдемир, Кавечи (Озьякуп, 64), Йокушлу (Малли, 46), Ундер (Озджан, 77), Язиджи (Топал, 46), Тосун

Предупреждения: Хауи, 22, Сёюнджю, 33, Срарфи, 74

Удаления: Тосун, 59
Теги: Сборная Туниса Сборная Турции
Вчера, 23:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.