Андрей Семенов: О сборной говорят только в негативном плане? Так у нас страна такая!

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов ответил на вопросы журналистов и пояснил, что не надо слишком уж большое внимание уделять поражению от сборной Австрии:– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом и дерали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.- Все переживают за свое место, это нормально, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Вообще всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.- А мне кажется, влияют.- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройден. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.- Так у нас страна такая. Любим плохое обсуждать. В команде нет подавленного состояния.- Видел. Хорошая команда. Играют очень мобильные ребята, не боятся играть в футбол, итальянцам нервы попортили. Вообще, на Чемпионате Мира нет слабых команд. Матч против сборной Турции? К нему мы подойдём уже в оптимальном состоянии и будем должны показать тот уровень, который будет у нас на Чемпионате Мира, - передает слова игрока корреспондентГригорий Каленов.