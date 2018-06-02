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Андрей Семенов: О сборной говорят только в негативном плане? Так у нас страна такая!

Андрей Семенов: О сборной говорят только в негативном плане? Так у нас страна такая!Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов ответил на вопросы журналистов и пояснил, что не надо слишком уж большое внимание уделять поражению от сборной Австрии:

– Результаты в товарищеских матчах у нас пока не очень радостные. Есть вообще у футболистов уверенность, что, даже несмотря на поражения, команда движется в правильном направлении? Или всё-таки возникают сомнения?

– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.

– Но ведь за эти полчаса не удалось создать ни одного опасного момента у ворот сборной Австрии, которая сейчас вообще в отпуске и не готовится к чемпионату мира...

– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом и дерали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.

- Нет переживаний по поводу того, что вы можете не попасть в итоговую заявку на чемпионат мира? В матче с австрийцами не вышли на поле.

- Все переживают за свое место, это нормально, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Вообще всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.

- Сидя на скамейке, что вы увидели в футболе сборной в матче с Австрией?

- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.

- Акинфеев выразил уверенность, что нагрузки это отмазки, не больше и они никак не влияют.

- А мне кажется, влияют.

- Какое настроение в команде после матча с Австрией?

- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройден. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.

- Задумывались, что может стать с этой командой, если она вдруг не выйдет из группы?

- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.

- Нет такого ощущения, что все связанное с российской сборной сейчас - один негатив?

- Так у нас страна такая. Любим плохое обсуждать. В команде нет подавленного состояния.

- Видели игру саудитов против Италии?

- Видел. Хорошая команда. Играют очень мобильные ребята, не боятся играть в футбол, итальянцам нервы попортили. Вообще, на Чемпионате Мира нет слабых команд. Матч против сборной Турции? К нему мы подойдём уже в оптимальном состоянии и будем должны показать тот уровень, который будет у нас на Чемпионате Мира, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 14:38
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№14 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Престиж и славу стране делают люди в ней проживающие. А как она может быть такой.... ........., когда есть Семеновы
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну ты и шваль. Вы, кривоногие де6илы, по мячу попасть не можете, а виновата страна.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
играть надо норм и тренера надо хорошего(типа Лобановского а не эту лысую шваль) и никто не будет обсирать сборную,а если ты чудак считаешь что у нас такая страна,так какого хрена ты тут трешься? вали вон к пиндосам rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
а меня вообще забавляет эта тема...сразу после жеребьевки только ленивый не сказал про выход из группы. и вот...час икс и теперь "забудьте этот матч", "забудьте другой", "увидите другую сборную" и по сути никакой прошлой уверенности ни в ком не осталось

Они после каждого матча "вот в следующем матче мы покажем! вот в следующем матче мы увидим новую сборную!", а по факту одно и тоже - игроки изображают игру и всем видом показывают свое безразличие к сборной, тренер умеет только павлина изображать, а виноваты в итоге болельщики - то мы много ждем, то мы осуждаем... Я бы рад не думать о сборной негативно, но ведь даже шанса не дают... Пусть она проигрывала бы 10-0 каждый матч, но если бы игроки умирали за сборную на поле - я бы с удовольствием смотрел, а пинание балды не приносит радости. Даже пугают победы сборной - после них обычно еще пару лет вони о достижениях российского футбола
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ты игрок сборной этой страны, или просто член? Не любишь страну вали из сборной по собственному желанию, отряд не заметит потери бойца.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:23) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Да, Страна такая, где такие как Семенов с их умением становятся миллионерами, в другой стране работал-бы таксистом и не жужжал...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Уж и страна им не такая. Критикуют , понимаешь!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Asking
Трибуны Спартака только забиты

При этом самая высокая посещаемость в Питере smile (ты в это, конечно же, не веришь, но это так). А вообще, это крутая логика,круче чем у игрока сборной РФ:
Цитата: Asking
в Волгограде, 10 лет живущем без футбола трибуны битком,

И с какой же целью они там собираются?
Цитата: SergioV
зря Глушаков Новой Зеландии забил: глядишь и без этой победы усача после КК уволили б.

Да не уволили бы. Просто нет денег на тренера, соответствующего уровню сборной страны, участвующей в ЧМ. У нас в Питере млрд с лишком истратили на стадион, еще больше на Лужники (впрочем, в данном случае московские "патриоты" находят оправдание), вот бабло и закончилось (зато мы принесли мир на Украину и в Сирию, - но это так, мой личный высер)
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ты урод за страну не говори, а сходи подмойся после Австрии.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А как можно относиться к сборной, которая 66е место занимает, 6 матчей подряд выиграть не может и в предпоследнем перед ЧМ матче не нанесла ни одного удара в створ, не говоря о забитых голах. При том последняя победа была над Кореей...от которой 2 мяча пропустили?!
Эх, зря Глушаков Новой Зеландии забил: глядишь и без этой победы усача после КК уволили б....


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (7)

Ага, бла, нефутбольная. Трибуны Спартака только забиты, в Краснодаре на команду, что без года неделя - тоже битком, в Волгограде, 10 лет живущем без футбола трибуны битком, а у вас все страна виновата, что 11 жопоногов пешком по полю ходят и за неимоверные зарплаты 1 раз за матч в створ попасть не могут.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Футбол наше все
Какую другую??? Другого ничего нет. Имеем то что имеем

Цитата: семенов
С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (3)
online

Какая страна такие и футболисты.... Профессиональный футбол у нас в полной жопе на всех уровнях. Плохо играете причем тут страна?

tiki,
Какую другую??? Другого ничего нет. Имеем то что имеем.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а меня вообще забавляет эта тема...сразу после жеребьевки только ленивый не сказал про выход из группы. и вот...час икс и теперь "забудьте этот матч", "забудьте другой", "увидите другую сборную" и по сути никакой прошлой уверенности ни в ком не осталось


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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