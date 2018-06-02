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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Андрей Семенов: О сборной говорят только в негативном плане? Так у нас страна такая!
Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов ответил на вопросы журналистов и пояснил, что не надо слишком уж большое внимание уделять поражению от сборной Австрии:
– Результаты в товарищеских матчах у нас пока не очень радостные. Есть вообще у футболистов уверенность, что, даже несмотря на поражения, команда движется в правильном направлении? Или всё-таки возникают сомнения?
– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.
– Но ведь за эти полчаса не удалось создать ни одного опасного момента у ворот сборной Австрии, которая сейчас вообще в отпуске и не готовится к чемпионату мира...
– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом и дерали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.
- Нет переживаний по поводу того, что вы можете не попасть в итоговую заявку на чемпионат мира? В матче с австрийцами не вышли на поле.
- Все переживают за свое место, это нормально, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Вообще всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.
- Сидя на скамейке, что вы увидели в футболе сборной в матче с Австрией?
- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.
- Акинфеев выразил уверенность, что нагрузки это отмазки, не больше и они никак не влияют.
- А мне кажется, влияют.
- Какое настроение в команде после матча с Австрией?
- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройден. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.
- Задумывались, что может стать с этой командой, если она вдруг не выйдет из группы?
- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.
- Нет такого ощущения, что все связанное с российской сборной сейчас - один негатив?
- Так у нас страна такая. Любим плохое обсуждать. В команде нет подавленного состояния.
- Видели игру саудитов против Италии?
- Видел. Хорошая команда. Играют очень мобильные ребята, не боятся играть в футбол, итальянцам нервы попортили. Вообще, на Чемпионате Мира нет слабых команд. Матч против сборной Турции? К нему мы подойдём уже в оптимальном состоянии и будем должны показать тот уровень, который будет у нас на Чемпионате Мира, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
– Результаты в товарищеских матчах у нас пока не очень радостные. Есть вообще у футболистов уверенность, что, даже несмотря на поражения, команда движется в правильном направлении? Или всё-таки возникают сомнения?
– Нет, никаких сомнений у нас нет. Если будем на чемпионате мира играть так, как первые 30 минут против Австрии, то у сборной будет все хорошо на турнире.
– Но ведь за эти полчаса не удалось создать ни одного опасного момента у ворот сборной Австрии, которая сейчас вообще в отпуске и не готовится к чемпионату мира...
– Мы контролировали игру, хорошо владели мячом и дерали темп. Когда ты играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, у него появляются свободные зоны. Но Австрия, видимо, не устала. А потом уже прошедшие сборы сказались на нас.
- Нет переживаний по поводу того, что вы можете не попасть в итоговую заявку на чемпионат мира? В матче с австрийцами не вышли на поле.
- Все переживают за свое место, это нормально, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Вообще всей стране необходимо объединиться и поддержать сборную.
- Сидя на скамейке, что вы увидели в футболе сборной в матче с Австрией?
- Ничего плохого. Да, после 30-й минуты чуть-чуть подсели. Но я уже говорил – сказались тяжелые сборы. В принципе же ничего ужасного я не заметил.
- Акинфеев выразил уверенность, что нагрузки это отмазки, не больше и они никак не влияют.
- А мне кажется, влияют.
- Какое настроение в команде после матча с Австрией?
- Да оставьте вы уже этот матч! Это была товарищеская игра после тяжелых сборов. Этап пройден. С Турцией все увидят уже совсем другую сборную России.
- Задумывались, что может стать с этой командой, если она вдруг не выйдет из группы?
- Не думали об этом. Все жаждут пробиться в плей-офф.
- Нет такого ощущения, что все связанное с российской сборной сейчас - один негатив?
- Так у нас страна такая. Любим плохое обсуждать. В команде нет подавленного состояния.
- Видели игру саудитов против Италии?
- Видел. Хорошая команда. Играют очень мобильные ребята, не боятся играть в футбол, итальянцам нервы попортили. Вообще, на Чемпионате Мира нет слабых команд. Матч против сборной Турции? К нему мы подойдём уже в оптимальном состоянии и будем должны показать тот уровень, который будет у нас на Чемпионате Мира, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
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