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Наталья Ищенко: больше всего в Калининград приедет хорватов и сербов

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко рассказала о базе, на которой во время ЧМ-2018 будет жить сборная Сербии, и подготовке города к турниру.

"База новая. Во время чемпионата тут будет жить сборная Сербии. После чемпионата по программе наследия она перейдёт молодым футболистам "Балтики", будет использоваться как место для подготовки юных игроков.

Светлогорск красивый и курортный город. Тут морской воздух, до отеля всего четыре минуты. Но спортсмены не смогут ими насладится, так как будут под охраной ездить по протокольным маршрутам.

Остаётся все меньше времени до чемпионата мира. Его можно сравнить только с Олимпийскими играми, и то футбол будет смотреть больше зрителей. Все знают о проведении турнира.

Здорово было бы, чтоб сбылось пожелание легендарного бразильского защитника Кафу и Россия вышла в финал чемпионата. Верю, что у каждой команды есть такой шанс. Желаю, чтобы наши спортсмены сделали все возможное, чтобы достойно выступить.

Статистика по гостям города говорит, что больше всего в Калининград приедет хорватов и сербов. Но мы ждём всех. Каждая игра будет интересной. Все матчи будут транслироваться на фестивале болельщиков, где пропускная способность 15 тысяч человек.

Надеюсь, что никаких стычек не будет. Этому уделяется отдельное внимание. Все же спорт объединяет", - цитирует Ищенко Sport24.ru.
Сегодня, 23:09
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