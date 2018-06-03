Уэс Браун: даже в 38 лет Игнашевич поможет сборной России

Бывший защитник сборной Англии Уэс Браун убежден, что нахождение в российской команде Сергея Игнашевича обязательно пойдет на пользу молодым игрокам.– Я сам играю в футбол в 38 лет, провел полноценный сезон, и никаких проблем у меня не было, – цитирует "Р-Спорт" Брауна. – Игнашевич – опытный футболист, у него большой опыт выступления на самых крупных турнирах. Даже если он не будет играть в основе, само его нахождение в команде поможет молодым игрокам, это 100 процентов.– Боюсь, я на это не способен, ха-ха. Это было бы очень круто, но мои колени и моя физическая форма не позволят мне сделать что-то подобное. Но Игнашевич – другое дело. Раз он решил вернуться, значит, чувствует себя великолепно. И есть много примеров, когда опытные игроки помогали добиться результата. Тедди Шерингем играл до 41 года, Райан Гиггз вообще пришел в "МЮ" раньше меня, а ушел оттуда уже тогда, когда меня не было. Как бы ни сложилось, возвращение Игнашевича – классная история.