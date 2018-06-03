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Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу перспектив дружины Станислава Черчесова на чемпионате мира.
-Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов объявил окончательный состав команды на чемпионат мира. Накануне турнира он решил отказаться от услуг Сослана Джанаева, Федора Чалова, Константина Рауша, Романа Нойштедтера и Александра Ташаева. Согласны с выбором Черчесова?
-Честно говоря, это его проблемы. Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет - будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова - я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол. Это Мутко. Сейчас, видимо, будет разваливать строительство. Что происходит вообще? Не понимаю...
-Контрольный матч, проигранный команде Австрии, у многих оставил удручающие впечатления. Что скажете об игре нашей команды в этой встрече?
-Я не видел матч. Меня почти месяц не было в России. Друзья рассказывали об этой игре. Как понял, играли без ворот. Трудно было нанести удар в створ? Ну, если не нанесли ни одного удара, тогда ворота уберите и играйте в упражнение, которое у нас было на тренировке у Игнатьева, - «взятие бровки» называлось. Когда мне рассказали про тот матч, я был в шоке. Советские тренеры, Лобановский, Бесков, наверное, не поверили бы глазам своим: как это нападающий не может ни одного удара в створ сделать?!
Когда в прошлом году смотрел Кубок Конфедераций, удивился, что ваши коллеги назвали лучшим по дриблингу Смолова. Это что, издевательство над футболом? Как можно было такое написать? Бред. Все это катастрофа! Надо разгонять этот тренерский штаб.
- После жеребьевки чемпионата мира, вы сказали, что сборная России займет третье место в своей подгруппе...
-И за третье место надо еще побороться. Будет или нет играть лидер сборной Египта Салах, как это на нас повлияет? Помимо Салаха много еще других игроков есть. Есть еще и сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Не надо концентрироваться только на одном игроке... В группе мы займем третье место. Я говорю вполне объективно. Я ведь не Фурсенко, который сказки рассказывал о том, что мы выиграем чемпионат мира.
-Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов объявил окончательный состав команды на чемпионат мира. Накануне турнира он решил отказаться от услуг Сослана Джанаева, Федора Чалова, Константина Рауша, Романа Нойштедтера и Александра Ташаева. Согласны с выбором Черчесова?
-Честно говоря, это его проблемы. Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет - будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова - я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол. Это Мутко. Сейчас, видимо, будет разваливать строительство. Что происходит вообще? Не понимаю...
-Контрольный матч, проигранный команде Австрии, у многих оставил удручающие впечатления. Что скажете об игре нашей команды в этой встрече?
-Я не видел матч. Меня почти месяц не было в России. Друзья рассказывали об этой игре. Как понял, играли без ворот. Трудно было нанести удар в створ? Ну, если не нанесли ни одного удара, тогда ворота уберите и играйте в упражнение, которое у нас было на тренировке у Игнатьева, - «взятие бровки» называлось. Когда мне рассказали про тот матч, я был в шоке. Советские тренеры, Лобановский, Бесков, наверное, не поверили бы глазам своим: как это нападающий не может ни одного удара в створ сделать?!
Когда в прошлом году смотрел Кубок Конфедераций, удивился, что ваши коллеги назвали лучшим по дриблингу Смолова. Это что, издевательство над футболом? Как можно было такое написать? Бред. Все это катастрофа! Надо разгонять этот тренерский штаб.
- После жеребьевки чемпионата мира, вы сказали, что сборная России займет третье место в своей подгруппе...
-И за третье место надо еще побороться. Будет или нет играть лидер сборной Египта Салах, как это на нас повлияет? Помимо Салаха много еще других игроков есть. Есть еще и сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Не надо концентрироваться только на одном игроке... В группе мы займем третье место. Я говорю вполне объективно. Я ведь не Фурсенко, который сказки рассказывал о том, что мы выиграем чемпионат мира.
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