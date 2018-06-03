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Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол

Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу перспектив дружины Станислава Черчесова на чемпионате мира.

-Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов объявил окончательный состав команды на чемпионат мира. Накануне турнира он решил отказаться от услуг Сослана Джанаева, Федора Чалова, Константина Рауша, Романа Нойштедтера и Александра Ташаева. Согласны с выбором Черчесова?

-Честно говоря, это его проблемы. Мы, конечно, можем обсуждать, кого он взял или не взял в сборную, но самое главное, чтобы был результат. Будет результат — все будут кричать, что Черчесов в порядке, не будет - будут говорить, что Черчесов плохой. Золотой середины никогда не бывает. Поэтому, дай бог, чтобы тот план, который он хочет воплотить в жизнь, воплотился. Я, честно говоря, в это не верю. Лично для меня эти идеи смешные, нереальные. Я не болею за Черчесова - я болею за наших футболистов. Не болею за смешной тренерский штаб, который уничтожает наш футбол. То же самое касается и руководителей, уничтожающих наш футбол. Один такой руководитель как раз уничтожил футбол. Это Мутко. Сейчас, видимо, будет разваливать строительство. Что происходит вообще? Не понимаю...

-Контрольный матч, проигранный команде Австрии, у многих оставил удручающие впечатления. Что скажете об игре нашей команды в этой встрече?

-Я не видел матч. Меня почти месяц не было в России. Друзья рассказывали об этой игре. Как понял, играли без ворот. Трудно было нанести удар в створ? Ну, если не нанесли ни одного удара, тогда ворота уберите и играйте в упражнение, которое у нас было на тренировке у Игнатьева, - «взятие бровки» называлось. Когда мне рассказали про тот матч, я был в шоке. Советские тренеры, Лобановский, Бесков, наверное, не поверили бы глазам своим: как это нападающий не может ни одного удара в створ сделать?!

Когда в прошлом году смотрел Кубок Конфедераций, удивился, что ваши коллеги назвали лучшим по дриблингу Смолова. Это что, издевательство над футболом? Как можно было такое написать? Бред. Все это катастрофа! Надо разгонять этот тренерский штаб.

- После жеребьевки чемпионата мира, вы сказали, что сборная России займет третье место в своей подгруппе...

-И за третье место надо еще побороться. Будет или нет играть лидер сборной Египта Салах, как это на нас повлияет? Помимо Салаха много еще других игроков есть. Есть еще и сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Не надо концентрироваться только на одном игроке... В группе мы займем третье место. Я говорю вполне объективно. Я ведь не Фурсенко, который сказки рассказывал о том, что мы выиграем чемпионат мира.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 19:52
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12
(4)
№12 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:18) #
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online

Цитата: SVN
У Смолова кроме поставленного удара больше и нет ничего!С любой позиции бьет по воротам,когда есть партнер в более выгодной позици

У Подольски и Клозе тоже кроме поставленного удара ничего небыло... Один из. Них умудрился даже лучшим бомбардир чемпионатов мира стать...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:11) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё правильно сказал.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тоже нет энтузиазма смотреть чемпионат мира.Жаль будут о нем напоминать кучи иностранцев,на улице и в общественном траспорте,так бы даже и забыл про него.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 20:39) #
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Бывалый,
Посмотри голы Дзюбы за Спартак,Ростов,Арсенал Тула.И тоже самое Смолова,вот к примеру почему Смолов не мог заиграть в Динамо,потому что Кокорин,Воронин,Самедов,Кураньи игроки командные,и творили на поле,а Смолов прямолинейный,не способный сыграть хитро,поэтому Смолова закрыть гораздо легче чем Дзюбу.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Все по существу сказал.Добавить нечего.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№7 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 20:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
У Смолова кроме поставленного удара больше и нет ничего!С любой позиции бьет по воротам,когда есть партнер в более выгодной позиции(человек хочет уехать в другую лигу,работает на свою статистику,игрок не командный),нападающий не умеющий обыграть один в один это не нападающий.
Дзюба гораздо сильнее Смолова!

Поэтому бревно уже давно в реале играет и из-за него Роналдо уходить хочет, а Смолов Краснодар в ФНЛ отправил и ни одного мяча не забил за три сезона(((
Не первый раз повторяю: 3 самых бездарных "эксперта" - Канчельскис, мостовой и червиченко.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Мудко никуда не уйдет!

Как и ты.....будешь здесь шкуру тереть.......черчесофил)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (6)

Как понял, играли без ворот (с)

Более точного выражения про наших пихателей ножного мяча, собранных по триколором , не скажешь.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (7)

У Смолова кроме поставленного удара больше и нет ничего!С любой позиции бьет по воротам,когда есть партнер в более выгодной позиции(человек хочет уехать в другую лигу,работает на свою статистику,игрок не командный),нападающий не умеющий обыграть один в один это не нападающий.
Дзюба гораздо сильнее Смолова!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Опустил директора зенита ниже плинтуса smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (11)
online

По делу.
У нас просто забавное руководство - никогда за себя не отвечает. Мудко продавил тупую Капеллу, дырку в бюджете сделал - Капелло по приколу ставит Чернова и еще какого-то осла, сборная всирает всем, а отвечает Толстых. За дырку в бюджете, проделаную двумя запитерами - снова отвечает Толстых. Фурса мп*зднул про выиграный ЧМ - и слился в тину в Зину - опять за базар не в ответе - вот он назвиздел, а что для сборной сделал?
И все только ушами машут, мол, все в порядке, Мудко никуда не уйдет!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:55) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Краснодар»
Андрей как всегда красавчик-смачно размазал чабана и всю его гоп-компанию satisfied
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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