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Власти Сочи довольны переездом в город питерского "Динамо"

Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян доволен появлением в городе профессионального клуба.

Ранее стало известно, что "Динамо" из Санкт-Петербурга переедет в столицу Олимпиады-2014 и будет переименован в "Сочи".

"Мы рады, что в городе Сочи появится профессиональный футбольный клуб. В городе несколько раз были попытки создать клуб. В сезоне-2017/18 никто не выступал, этот сезон на профессиональном уровне мы пропустили. Для сочинцев это огромный позитивный момент, так как футбол в Сочи очень сильно развит.

Самое главное, что на "Фиште" будут проводиться футбольные матчи. Если смотреть вперед и немножко помечтать, будут хорошие результаты, в город приедут европейские клубы на кубковый турнир, что для города является дополнительным рычагом, приедут туристы, а это прямое назначение. Если команда будет показывать красивую игру и результаты, то проблем с посещаемостью не будет", - цитирует Пилосяна ТАСС.
Теги: Динамо Спб
Сегодня, 20:03
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5
(2)
№5 Написал: Asking (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (3)
online

Пора принимать крымчаков в РФС. Санкции будут один хрен, но зато поля будут в нормальном футбольном климате
Цитата: grisha
Это как раз тогда, когда черножопые окуппировали

Вы кстати всех черножопых из министров и губернаторов вычистили, или еще остались? joy У вас там теперь евреи? Когда к Израилю на роль колонии попроситесь?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
в начале 90-х Жемчужина с Гочей Гогричиани в неплохой футбол играла

))))))))))))))))))))))
Это как раз тогда, когда черножопые окуппировали сочи и над сочами летали военные вертолёты
Тогда в сочах украли копейки - сейчас воруют миллиарды
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Власти сочей могут только украсть бабки себе - там никогда не было и не будет футбола

в начале 90-х Жемчужина с Гочей Гогричиани в неплохой футбол играла
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Власти Сочи могли бы возродить Жемчужину и вывести ее на уровень ПЛ

Власти сочей могут только украсть бабки себе - там никогда не было и не будет футбола
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Власти Сочи могли бы возродить Жемчужину и вывести ее на уровень ПЛ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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