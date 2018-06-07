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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
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Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей"
Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Денис Глушаков и Игорь Денисов заслужили вызов в сборную России на чемпионат мира-2018.
- Только Глушаков и Денисов реально могут вести за собой коллектив и хотят побеждать, - сказал Тактаров. - Я понимаю, что это ребята сложные, но нужно искать взаимопонимание.
Алекс Фергюсон в свое время зарядил бутсой в Бекхэма, и ему стали тапочки носить. Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова на встречу, обоим бы надавал "лещей" и сказал потом: "Ребята, вы нужны нашей сборной, и ради нее вы будете играть". Нам необходимы люди со своим мнением, которые могут завести команду. Если заставить их работать, наша средняя линия творила бы чудеса.
"Спорт-Экспресс"
- Только Глушаков и Денисов реально могут вести за собой коллектив и хотят побеждать, - сказал Тактаров. - Я понимаю, что это ребята сложные, но нужно искать взаимопонимание.
Алекс Фергюсон в свое время зарядил бутсой в Бекхэма, и ему стали тапочки носить. Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова на встречу, обоим бы надавал "лещей" и сказал потом: "Ребята, вы нужны нашей сборной, и ради нее вы будете играть". Нам необходимы люди со своим мнением, которые могут завести команду. Если заставить их работать, наша средняя линия творила бы чудеса.
"Спорт-Экспресс"
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