Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей"

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Денис Глушаков и Игорь Денисов заслужили вызов в сборную России на чемпионат мира-2018.- Только Глушаков и Денисов реально могут вести за собой коллектив и хотят побеждать, - сказал Тактаров. - Я понимаю, что это ребята сложные, но нужно искать взаимопонимание.Алекс Фергюсон в свое время зарядил бутсой в Бекхэма, и ему стали тапочки носить. Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова на встречу, обоим бы надавал "лещей" и сказал потом: "Ребята, вы нужны нашей сборной, и ради нее вы будете играть". Нам необходимы люди со своим мнением, которые могут завести команду. Если заставить их работать, наша средняя линия творила бы чудеса.