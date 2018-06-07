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Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей"

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Денис Глушаков и Игорь Денисов заслужили вызов в сборную России на чемпионат мира-2018.

- Только Глушаков и Денисов реально могут вести за собой коллектив и хотят побеждать, - сказал Тактаров. - Я понимаю, что это ребята сложные, но нужно искать взаимопонимание.

Алекс Фергюсон в свое время зарядил бутсой в Бекхэма, и ему стали тапочки носить. Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова на встречу, обоим бы надавал "лещей" и сказал потом: "Ребята, вы нужны нашей сборной, и ради нее вы будете играть". Нам необходимы люди со своим мнением, которые могут завести команду. Если заставить их работать, наша средняя линия творила бы чудеса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Денисов Глушаков Сборная России
Сегодня, 20:45
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(2)
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Вот вам и новый тренер сборной !

А что?Сдаётся мне что Олег в футболе разбирается лучше Черчесова.Последнему тренировать вратарей,и не больше.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вот вам и новый тренер сборной !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (7)

хороший подход! laughing
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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