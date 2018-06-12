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Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России сегодня проводит тренировку в полном составе, как и вчера.

В первом матче группового этапа ЧМ-2018 сборной России предстоит сыграть с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Rusfootball.info
Сегодня, 12:24
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№3 Написал: scikuni (Сегодня, 13:03) #
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  •  (2)

Бриг,
все кто? смолов и лавочник юрок?


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошо, что все здоровы.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:44) #
  • -5
  •  (5)

Да она может тренироваться в двойном составе тройном или половинном толку это не прибавит. У нас в клубах игроки привыкли играть за счет иностранцев и самостоятельно без их поддержке ни на что не способны. А деньги и так капают, если уж игрок самой слабой команды РФПЛ такие шоу устраивает
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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