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Эрик Дайер: нам очень важно победить в первой игре

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер заявил, что ему и его партнерам очень важно победить в первом матче против команды Туниса, потому что они помнят о плохом старте чемпионата Европы-2016, который завершился ничьей против сборной России (1:1).

"На базе здорово, вокруг лес - это прекрасно. Отель замечательный, поле тоже отличное. Нам все нравится. Мы приехали выкладываться по полной, чтобы добиться максимального результата. Чувствуется повышенное внимание к нам со стороны болельщиков и СМИ. Но мы будем делать все, чтобы оправдать их ожидания. Два года назад мы начали очень плохо с ничьей против (сборной) России. Сейчас нам очень важно победить в первой игре", - цитирует Дайера "Р-Спорт".
Теги: Сборная Англии Сборная Туниса
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