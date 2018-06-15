Маркус Рэшфорд восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд присоединился к тренировкам национальной команды на чемпионате мира — 2018.20-летний футболист пропустил первые два дня тренировок в России из-за небольшой травмы колена.Таким образом, в пятницу сборная Англии занимается в полном составе.