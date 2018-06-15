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Маркус Рэшфорд восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд присоединился к тренировкам национальной команды на чемпионате мира — 2018.

20-летний футболист пропустил первые два дня тренировок в России из-за небольшой травмы колена.

Таким образом, в пятницу сборная Англии занимается в полном составе.

Sky Sports
Теги: Рэшфорд Сборная Англии
Сегодня, 15:45
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