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Харри Кейн: для меня честь выходить на поле с капитанской повязкой в городе с такой историей

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился эмоциями от Волгограда, где англичане сегодня начнут ЧМ-2018 матчем против Туниса.

"Это большая честь - играть в футбол в таком месте, у которого огромная история. А тем более быть капитаном своей команды.

Я отношусь ко всему, что здесь было, с большим почтением, хотя нужно концентрироваться на игре.

Но и помимо истории Волгоград потрясающий город", - цитирует Кейна Р-Спорт.
Теги: Кейн Сборная Англии
Сегодня, 11:27
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(1)
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:40) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
И всё же, спасибо пресс-аташе Английской сборной, за то, что написали такую речь для игрока сборной, который наверняка ни черта не знает о истории Волгограда


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Это хорошо, что вас просветили об истории Сталинграда.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:31) #
  • -7
  •  (7)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
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