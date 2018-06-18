Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии

Чемпионат мира-2018



Группа G. 1-й тур



Стадион: "Волгоград" Арена



Тунис – Англия 1:2

Несмотря на тонну загубленных моментов, Англия всё-таки смогла сломить сопротивление команды Туниса. О том, как британцы спаслись на последних секундах, о дубле Кейна и слезах туниского голкипера, - материалДо начала этой игры соперники англичан по группе успели крупно победить, поэтому и для команды Саутгейта было важно заработать три очка, чтобы включиться в борьбу за первое место. Последние годы родоначальники футбола не очень хорошо выступали на международных турнирах, поэтому и в противостоянии с именитой Бельгией предпочтение пресса и нейтральные болельщики отдавали последней.Правда, именно в этот раз многие ждали от британцев преображения. Почему - было не слишком понятно. Видимо, это такая добрая традиция каждый крупный турнир ждать от сборной Англии каких-то сюрпризов.Мы уже несколько раз упоминали об этом, - этот чемпионат мира (по крайней мере львиная часть первого тура) особенно хорошо именно началами матчей. Так получилось и на этот раз. Играющие в три центральных защитника (немного неожиданно) англичане начали этот матч с особо яростного доминирования. В течение первых пяти минут родоначальники футбола не просто могли, а должны были забивать дважды. Сначала Лингард, а потом Стерлинг продемонстрировали чрезвычайно скверную реализацию.Тунису надо было немного осмыслить свое появление на футбольном поле. Но они как-то с этим затягивали. Затянули до того, что даже с такой расточительной Англией пропустили. С углового навешивал Янг, Стоунз пробил по воротам, - голкипер потащил, но на добивании первым оказался Кейн.Вдвойне неприятным этот гол оказался для номинальных хозяев еще и по той причине, что их голкипер Хассен Муе, до этого в паре моментов показавший себя просто отлично, получил травму и в слезах покинул поле.Англия смотрелась отлично лишь за исключением завершения атак. Тунисцы практически ничего могли возразить на многочисленные подходы европейской команды. Команда Саутгейта была хороша в плане скорости, в плане движения и вообще оставляла очень приятное впечатление.Но мы прекрасно знаем, как сложно произвести это самое классное впечатление и как легко его загубить. У Кайла Уокера получилось сделать последнее одним движением руки, - Бен Юссеф получил по лицу в чужой штрафной. Пикфорд практически дотянулся до мяча, но Сасси все-таки забил.После этого англичане вскинулись за несправедливое (действительно это было так, год не вытекал из логики игры) течение дел, но палили они все так же куда угодно, только не в створ. Страдали изувеченные мячом защитники, гнулись штанги, но сетка ворот оставалось неприкосновенной. Англия при том очаровании, которое она оставляла, внезапно разучилась забивать и при ничейном счете ушла на перерыв.После перерыва Тунис сел в оборону ещё акцентированнее, но теперь уже организованно - в отличие от самих же себя образца начала матча. Англичане же шли обратным путём. Играли, как будто уже не хватало свежести, как будто та смелость мышления и бодрость была безвозвратно утеряна. Из-за этого и моментов не было практически вовсе - одни только подходы.Долгая осада штрафной Туниса заканчивалась бесчисленными навесами, на которые защитники реагировали довольно трезво и спокойно. Создавалось впечатление, что в перерыве главный тренер рассказал им какой-то важный секрет. Ведь в начале матче с подобными же вопросами они не справлялись прямо совсем.Но Англия давила и билась. И уже в компенсированное время, когда даже самый верный почитатель "трёх львов" усомнился в том, что его кумиры что-нибудь придумают, Гарри Кейн оформил ещё один гол. На этот раз головой. И тут сложно рассуждать - то ли покинула защитников Туниса концентрация, то ли Англия вполне заслуженно их додавила.В любом случае, исход очередного матча российского чемпионата мира был определен в компенсированное время. Как и бодрое начало - это одна из тенденций идущего турнира.Кейн, 11, Сасси, 35 (пен.), Кейн, 90+1Хассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Слити (Амор, 74), Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), БадриПикфорд, Триппьер, Стоунс, Уолкер, Магир, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рашфорд, 68), КейнУолкер, 33