Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|95
|Политика и события в стране и мире
|4731
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119652
|Зенит
|104693
|Курилка
|1535
|кто чо любит пажрать?
|3202
|КБ-Гостевая
|26757
|Mузыка
|5728
Новости партнеров
Лента новостей:
23:16
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (1)
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (1)
20:17
Давид Юрченко перешел в "Енисей" (2)
Давид Юрченко перешел в "Енисей" (2)
19:49
Эктор Купер: здорово, если вся сборная России сосредоточена на Салахе - ведь у нас есть еще десять отличных игроков
Эктор Купер: здорово, если вся сборная России сосредоточена на Салахе - ведь у нас есть еще десять отличных игроков
18:07
Жозе Моуринью: даже если Исландия будет вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать (1)
Жозе Моуринью: даже если Исландия будет вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать (1)
16:24
Заместитель директора Самарского метрополитена объяснил, почему проезд в дни матчей ЧМ-2018 остается платным (2)
Заместитель директора Самарского метрополитена объяснил, почему проезд в дни матчей ЧМ-2018 остается платным (2)
Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии
Несмотря на тонну загубленных моментов, Англия всё-таки смогла сломить сопротивление команды Туниса. О том, как британцы спаслись на последних секундах, о дубле Кейна и слезах туниского голкипера, - материал Rusfootball.info
До начала этой игры соперники англичан по группе успели крупно победить, поэтому и для команды Саутгейта было важно заработать три очка, чтобы включиться в борьбу за первое место. Последние годы родоначальники футбола не очень хорошо выступали на международных турнирах, поэтому и в противостоянии с именитой Бельгией предпочтение пресса и нейтральные болельщики отдавали последней.
Правда, именно в этот раз многие ждали от британцев преображения. Почему - было не слишком понятно. Видимо, это такая добрая традиция каждый крупный турнир ждать от сборной Англии каких-то сюрпризов.
Мы уже несколько раз упоминали об этом, - этот чемпионат мира (по крайней мере львиная часть первого тура) особенно хорошо именно началами матчей. Так получилось и на этот раз. Играющие в три центральных защитника (немного неожиданно) англичане начали этот матч с особо яростного доминирования. В течение первых пяти минут родоначальники футбола не просто могли, а должны были забивать дважды. Сначала Лингард, а потом Стерлинг продемонстрировали чрезвычайно скверную реализацию.
Тунису надо было немного осмыслить свое появление на футбольном поле. Но они как-то с этим затягивали. Затянули до того, что даже с такой расточительной Англией пропустили. С углового навешивал Янг, Стоунз пробил по воротам, - голкипер потащил, но на добивании первым оказался Кейн.
Вдвойне неприятным этот гол оказался для номинальных хозяев еще и по той причине, что их голкипер Хассен Муе, до этого в паре моментов показавший себя просто отлично, получил травму и в слезах покинул поле.
Англия смотрелась отлично лишь за исключением завершения атак. Тунисцы практически ничего могли возразить на многочисленные подходы европейской команды. Команда Саутгейта была хороша в плане скорости, в плане движения и вообще оставляла очень приятное впечатление.
Но мы прекрасно знаем, как сложно произвести это самое классное впечатление и как легко его загубить. У Кайла Уокера получилось сделать последнее одним движением руки, - Бен Юссеф получил по лицу в чужой штрафной. Пикфорд практически дотянулся до мяча, но Сасси все-таки забил.
После этого англичане вскинулись за несправедливое (действительно это было так, год не вытекал из логики игры) течение дел, но палили они все так же куда угодно, только не в створ. Страдали изувеченные мячом защитники, гнулись штанги, но сетка ворот оставалось неприкосновенной. Англия при том очаровании, которое она оставляла, внезапно разучилась забивать и при ничейном счете ушла на перерыв.
После перерыва Тунис сел в оборону ещё акцентированнее, но теперь уже организованно - в отличие от самих же себя образца начала матча. Англичане же шли обратным путём. Играли, как будто уже не хватало свежести, как будто та смелость мышления и бодрость была безвозвратно утеряна. Из-за этого и моментов не было практически вовсе - одни только подходы.
Долгая осада штрафной Туниса заканчивалась бесчисленными навесами, на которые защитники реагировали довольно трезво и спокойно. Создавалось впечатление, что в перерыве главный тренер рассказал им какой-то важный секрет. Ведь в начале матче с подобными же вопросами они не справлялись прямо совсем.
Но Англия давила и билась. И уже в компенсированное время, когда даже самый верный почитатель "трёх львов" усомнился в том, что его кумиры что-нибудь придумают, Гарри Кейн оформил ещё один гол. На этот раз головой. И тут сложно рассуждать - то ли покинула защитников Туниса концентрация, то ли Англия вполне заслуженно их додавила.
В любом случае, исход очередного матча российского чемпионата мира был определен в компенсированное время. Как и бодрое начало - это одна из тенденций идущего турнира.
Голы: Кейн, 11, Сасси, 35 (пен.), Кейн, 90+1
Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Слити (Амор, 74), Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), Бадри
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Уолкер, Магир, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рашфорд, 68), Кейн
Предупреждения: Уолкер, 33
Григорий Каленов, Rusfootball.info
До начала этой игры соперники англичан по группе успели крупно победить, поэтому и для команды Саутгейта было важно заработать три очка, чтобы включиться в борьбу за первое место. Последние годы родоначальники футбола не очень хорошо выступали на международных турнирах, поэтому и в противостоянии с именитой Бельгией предпочтение пресса и нейтральные болельщики отдавали последней.
Правда, именно в этот раз многие ждали от британцев преображения. Почему - было не слишком понятно. Видимо, это такая добрая традиция каждый крупный турнир ждать от сборной Англии каких-то сюрпризов.
Мы уже несколько раз упоминали об этом, - этот чемпионат мира (по крайней мере львиная часть первого тура) особенно хорошо именно началами матчей. Так получилось и на этот раз. Играющие в три центральных защитника (немного неожиданно) англичане начали этот матч с особо яростного доминирования. В течение первых пяти минут родоначальники футбола не просто могли, а должны были забивать дважды. Сначала Лингард, а потом Стерлинг продемонстрировали чрезвычайно скверную реализацию.
Тунису надо было немного осмыслить свое появление на футбольном поле. Но они как-то с этим затягивали. Затянули до того, что даже с такой расточительной Англией пропустили. С углового навешивал Янг, Стоунз пробил по воротам, - голкипер потащил, но на добивании первым оказался Кейн.
Вдвойне неприятным этот гол оказался для номинальных хозяев еще и по той причине, что их голкипер Хассен Муе, до этого в паре моментов показавший себя просто отлично, получил травму и в слезах покинул поле.
Англия смотрелась отлично лишь за исключением завершения атак. Тунисцы практически ничего могли возразить на многочисленные подходы европейской команды. Команда Саутгейта была хороша в плане скорости, в плане движения и вообще оставляла очень приятное впечатление.
Но мы прекрасно знаем, как сложно произвести это самое классное впечатление и как легко его загубить. У Кайла Уокера получилось сделать последнее одним движением руки, - Бен Юссеф получил по лицу в чужой штрафной. Пикфорд практически дотянулся до мяча, но Сасси все-таки забил.
После этого англичане вскинулись за несправедливое (действительно это было так, год не вытекал из логики игры) течение дел, но палили они все так же куда угодно, только не в створ. Страдали изувеченные мячом защитники, гнулись штанги, но сетка ворот оставалось неприкосновенной. Англия при том очаровании, которое она оставляла, внезапно разучилась забивать и при ничейном счете ушла на перерыв.
После перерыва Тунис сел в оборону ещё акцентированнее, но теперь уже организованно - в отличие от самих же себя образца начала матча. Англичане же шли обратным путём. Играли, как будто уже не хватало свежести, как будто та смелость мышления и бодрость была безвозвратно утеряна. Из-за этого и моментов не было практически вовсе - одни только подходы.
Долгая осада штрафной Туниса заканчивалась бесчисленными навесами, на которые защитники реагировали довольно трезво и спокойно. Создавалось впечатление, что в перерыве главный тренер рассказал им какой-то важный секрет. Ведь в начале матче с подобными же вопросами они не справлялись прямо совсем.
Но Англия давила и билась. И уже в компенсированное время, когда даже самый верный почитатель "трёх львов" усомнился в том, что его кумиры что-нибудь придумают, Гарри Кейн оформил ещё один гол. На этот раз головой. И тут сложно рассуждать - то ли покинула защитников Туниса концентрация, то ли Англия вполне заслуженно их додавила.
В любом случае, исход очередного матча российского чемпионата мира был определен в компенсированное время. Как и бодрое начало - это одна из тенденций идущего турнира.
Чемпионат мира-2018
Группа G. 1-й тур
Стадион: "Волгоград" Арена
Тунис – Англия 1:2
Группа G. 1-й тур
Стадион: "Волгоград" Арена
Тунис – Англия 1:2
Голы: Кейн, 11, Сасси, 35 (пен.), Кейн, 90+1
Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Слити (Амор, 74), Юссеф, Хазри (Хелифа, 85), Бадри
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Уолкер, Магир, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рашфорд, 68), Кейн
Предупреждения: Уолкер, 33
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.