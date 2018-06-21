Принцесса Японии посетила в Казани тренировку футболистов своей страны

Японская принцесса Хисако Такамадо, которая находится с визитом в России, посетила тренировку национальной команды в Казани.Принцесса в качестве почетного председателя Японской футбольной ассоциации 19 июня присутствовала на матче сборной Японии против команды Колумбии (2:1) в Саранске, а также посетила музей имени Степана Эрьзи и краеведческий музей города.В планах принцессы также посещение Екатеринбурга, где 24 июня пройдет матч Япония - Сенегал.