Матч Бразилия - Коста-Рика посетили 64 648 зрителей

Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" повторен на матче чемпионата мира между сборными Бразилии и Коста-Рики.На игру второго тура мирового первенства пришло 64 648 зрителей.Ранее рекорд принадлежал второму матчу чемпионата мира на стадионе "Санкт-Петербург", в котором встречались сборные России и Египта (19 июня, 3:1). Тогда на арену также пришли 64 648 человек.