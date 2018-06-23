Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Вице-президент федерации футбола Сербии: не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает

Вице-президент федерации футбола Сербии Саво Милошевич раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения от Швейцарии (1:2) в матче второго тура группового этапа чемпионате мира – 2018.

"Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если это не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что система VAR нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые всё равно не увидят то, что увидел весь мир. Видимо, система VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза Сербии не дали пенальти на этом чемпионате мира — два матча и две ошибки. Как такое может быть? Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру", - цитирует Милошевича "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Сербии Сборная Швейцарии
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