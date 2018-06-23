РЖД - красавцы, Бельгия - в порядке, стадион "Спартак" - в большой популярности у СМИ

Фото: официальный сайт РЖД

Фото: AFP/Scanpix

Хотя на той же Никольской праздник чувствуется в полной мере

Фото: ТАСС

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Корреспондентотправился на матч между сборными Бельгии и Туниса на поезде для болельщиков и рассказывает о классной работе РЖД, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на стадионе "Спартак", и о крутом зрелище, которое происходило сегодня на поле этой столичной арены.Поезд номер 185 сообщением Самара - Москва отправлялся в пятницу в 17:15 по местному времени. С учетом того, что в четверг в волжском городе играли сборные Дании и Австралии, подавляющее большинство пассажиров были болельщиками именно из этих стран. С ними мы уже близко знакомились в день матча, а потому ничего нового увидеть не пришлось - и те, и другие много выпивали, австралийцы были безудержно веселы, а датчане в массе своей по-северному спокойны и суровы.Наиболее шумные представители европейские страны проявляли себя лишь в вагоне-ресторане. Впрочем, атмосферу там создавали все находившиеся, а это были и ребята из Австралии, и ребята из России. В месте, где пиво и прочие алкогольные напитки лились рекой, мы оказались с коллегой из австралийской общественно-политической газеты по имени Джефф. Он хорошо владеет русским языком, поскольку работал в России в 90-е. Джефф рассказал, что ему очень понравилась еда в вагоне-ресторане - селедочка под водочку зашла просто на "ура" по его словам.Что ж, действительно надо отметить, что в РЖД очень постарались, чтобы питание в специальном поезде для болельщиков было на высшем уровне. Любой желающий мог отведать первые блюда, вторые блюда, шашлык, салаты и различные закуски к пиву. Что характерно, все меню радовало адекватными ценами, сравнимыми со стоимостью еды в обычных ресторанах Самары (даже не Москвы). Более того, каждый болельщик мог сделать заказ, не выходя из собственного купе. За это РЖД заслуживает большой похвалы.Но и это не все, чем может гордиться главная железнодорожная компания России. Сами вагоны были выделены из числа лучших. Они были очень чистыми, в каждом купе был телевизор и розетка, а также большое пространство для каждого пассажира. При этом для каждого болельщика были предусмотрены разъемы для наушников. Подключившись к ним, можно было послушать современную танцевальную музыку. Мне, как человеку, привыкшему к тому, что в поездах обычно не играет ничего, кроме старой советской музыки, было удивительно и оттого вдвойне радостно, что я могу сэкономить зарядку на плеере и насладиться хорошими треками.Впрочем, есть и не самые приятные моменты в организации бесплатных поездов. Так, например, болельщики Австралии жаловались, что они не могут напрямую доехать из Самары в Сочи, где будет играть их команда в третьем туре группового этапа. Такие поезда не были предусмотрены. Единственным вариантом для австралийцев стал переезд через Москву. Впрочем, о зацикленности на столице нашей страны мы еще поговорим позднее.Пока же вернемся в поезд Самара - Москва. В нем, помимо иностранцев, ехали и российские болельщики. Их было не так много, но иной раз они были громче и заметнее всех остальных. Ребята из моего купе были рады общению с иностранцами, но наше русское гостеприимство вызывало неоднозначные ощущения. С одной стороны, мы очень по-доброму относимся к зарубежным гостям, но с другой стороны, отсутствие культуры и разного рода невоспитанность заставляет стыдиться за некоторых наших соотечественников.Самый яркий пример проявления этого дал о себе знать где-то через час после начала поездки. Немного выпив за встречу, российские фанаты приступили к довольно-таки традиционному для нас делу - обучению иностранцев русскому мату. Причем, забавно, что нецензурным выражениям было решено научить двух ребят из Бангладеша, которые ехали в Москву на матч сборных Бельгии и Туниса. И вот что тут скажешь - с одной стороны, матные слова звучали так трогательно и так искренне, что прям за душу берет. Особенно восхищали фразы, описывающие такие эмоции, как грусть и разочарование. С другой стороны, особым умом и воспитанием тут не пахло. Двойственные чувства, не иначе.Но все-таки надо отметить, что за грань разумного никто не переходил. Все общение проходило в дружеском формате и закончилось даже не сильно поздно. Уже в 10-11 часов вечера практически все болельщики мирно спали в своих купе. И вновь отдаем дань уважения РЖД - вагоны полностью подходили для того, чтобы в них можно было полноценно и с комфортом выспаться. Австралийский журналист Джефф с утра уверенно заявил, что поезд во многом превзошел его ожидания. Теперь, конечно, хочется верить, что и после Чемпионата Мира РЖД будет пускать по всем направлениям столь же крутые составы, а не убитые временем плацкартные вагоны.А теперь вернемся к зацикленности на Москве. Центр нашей страны действительно развит очень здорово, но от этого страдают регионы, которые существенно отстают в плане инфраструктуры. И жителям России, и иностранцам зачастую приходится перебираться из города в город через столицу, поскольку иных вариантов просто нет. Возможно, именно по этой причине приезд гостей для Москвы стал делом весьма обыденным. Никто на улицах не реагирует на иностранцев. Даже на веселых и забавных. Исключением становятся разве что улицы наподобие Никольской, где происходит массовое скопление болельщиков.В остальном день матча в Москве ничем не отличается от обычного дня. Многие горожане заняты своими делами, и футбол их не очень заботит. В провинции все несколько иначе. В Саранске игры Чемпионата Мира просто кардинальным образом меняют город. В Самаре, как минимум, в исторической части все отдается на откуп футболу и болельщиками. Да в той же Казани, которая избалована различными спортивными событиями, чувствуется сконцентрированность на большом событии. В Москве все это происходит достаточно обыденно, что еще раз подчеркивает разницу между центром и регионами.Не сравнить и работу городского транспорта. В столице нет никаких сложностей с тем, чтобы добраться до стадиона или уехать домой после матча. В провинции с этим периодически возникают большие проблемы. Для примера могу привести Саранск, в котором очень сложно было дождаться такси после встречи сборных Перу и Дании. Или можно вспомнить Нижний Новгород, где комментаторы Первого канала и Матч ТВ Евгений Савин и Нобель Арустамян долгое время не могли найти транспорт для того, чтобы доехать от аэропорта до стадиона.Зато вдали от Москвы намного проще получить все необходимые средства доступа на матч. В некоторых городах на одного человека дают даже несколько пропусков - просто по той причине, что нет большого ажиотажа. На стадионе "Спартак", например, я и мои коллеги постоянно сталкиваются с тем, что количество журналистов превышает допустимые нормы, а потому многие остаются без желанных пропусков на пресс-конференцию или в микст-зону. Сосредоточенность всех главных событий в Москве и высокая развитость центра оказывает свое влияние и в этой сфере.Столице, впрочем, и с матчами достаточно сильно повезло. Точнее с командами, которые здесь играют. Взять сегодняшнюю встречу - на поле одна из лучших молодых команд современности. Сборная Бельгии пока вряд ли претендует на звание "топ", но определенно является очень перспективной. Сегодня мы могли в этом убедиться еще раз. С первых же минут бельгийцы навалились с атаками на владения уступающих им в классе тунисцев. Первый гол не заставил себя долго ждать.Пришел он с пенальти, который был назначен за снос Азара. И пришел он с правого фланга обороны, где очень сильно ошибался Маалул. Этот тунисский парень слишком увлекался безуспешным подключениями к атаке своей команды и забывал о своих основных обязанностях левого защитника. Как итог на 16-й минуте с его края Бельгия забила еще раз. При этом Маалул начал атаку соперника, не сумев обработать передачу от партнера.Думаю, многие в этот момент поспешили подумать, что все с этим матчем понятно. Но Бронн замкнул подачу Хазри со штрафного и один мяч отыграл. Дело пошло веселее. Правда, достаточно скоро для Туниса ситуация существенно омрачилась. Автора гола в ворота Куртуа получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. К сожалению, Бронн оказался не единственным, кого постигла данная участь. В конце первого тайма на носилках унесли Бен-Юссефа. Таким образом, Тунис потерял двух игроков обороны, остался с одной заменой, а за несколько секунд до перерыва еще и пропустил третий - дублем отметился Лукаку.Нападающий сборной Бельгии, таким образом, догнал в гонке бомбардиров Роналду. И у Ромелу было еще 45 минут впереди, чтобы обогнать великого португальца. Но во втором тайме отличиться ему было не суждено. Зато свой дубль вскоре после перерыва оформил Азар. Эден прорвался по центру и создал для себя ситуацию, в которой было невозможно промахнуться. Оборона Туниса при этом выглядела совсем слабой. Можно считать большим успехом, что в конечном итоге бельгийца забили лишь 5 мячей. У подопечных Роберто Мартинеса было еще много хороших возможностей забить еще, но воспользовались они только одной из них.Причем, логично, что голеадором оказался вышедший на замену Батшуайи. Миши делал все, чтобы отличиться, но то защитник вынесет мяч из пустых ворот, то вратарь выдаст чудо-спасение. И только, когда он пробил в касание в начале дополнительного времени, никто и ничто не спасло Тунис от пятого пропущенного гола. Но логичным в концовке встречи было не только это. Вполне по делу завершился матч точным ударом Хазри, который был лучшим игроком сборной Туниса и заслужил право сказать последнее слово в этой зрелищной игре.Правда, уже завтра это обстоятельство может стать для Хазри слабым утешением. Дело в том, что если Англия обыграет Панаму, то Тунис потеряет шансы на выход из группы. Зато Бельгия после двух уверенных побед на старте Чемпионата Мира обеспечила себе плей-офф. Более того, бельгийцы заставляют говорить о себе как об одних из фаворитом турнира. По крайней мере, никто другой не произвел столь же мощного впечатления. Разве что сборная России.