Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
G4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна

Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятнаМексиканцы и корейцы стартовали совершенно по-разному: если команда Осорио блестящим образом обыграла чемпионов мира, то Корея в скучном матче уступила более-менее равному сопернику и больше оступаться права не имела. Однако сегодня Ростов-на-Дону во всех смыслах оказался мексиканским.

Здесь вам не Германия

В матче с чемпионами мира Осорио выстроил отличный контратакующий план, но было понятно, что против Кореи придётся играть иначе. Естественно, корейцы с первых минут отдали мяч и отошли назад – терпение, трудолюбие и дисциплина в крови у этих ребят, кое-кого из которых на чемпионат мира забрали прямо из армии.

И поначалу Мексика испытывала серьёзные проблемы в созидании. На фланге Лосано очень уверенно действовал правый защитник Ли. Корейцы расположились на своей половине компактно и эффективно применяли тактику мелкого фола, снижая темп игры. Что со всем этим делать, мексиканцы врубились не сразу.



Корея острее

Зато сами корейцы в чём-то повторяли Мексику из матча с Германией. Азиаты неплохо пользовались ошибками Гуардадо и свободными зонами. Хван Хи Чхан показал свой дриблинг, Сон Хён Мин демонстрировал потрясающую скорость и убегал от защитников при дальних забросах, а Ки Сон Ён даже умудрился выиграть верх на угловом и пробить под перекладину ворот Очоа.

Итого 3 хороших момента за 24 минуты при отсутствии опасности у корейских ворот. Ну и кто здесь фаворит?

Рука человека

Но сразу после стандартов у ворот Очоа мексиканцы провели неплохую комбинацию по левому флангу, в результате которой Гуадрадо, допустивший несколько заметных ошибок, сделал главную передачу сегодняшнего матча. В руку Чжану Хен Су. Пенальти Карлос Вела реализовал, и это изменило всё.

Дело техники

Им и было доведение матча до победы. Мексика с её отточенной контригрой и корейцы, не умеющие атаковать позиционно – почти приговор. В принципе, так оно и получилось. Если до перерыва корейцы по инерции ещё придерживались первоначального плана и оголяли зоны не сильно, то во втором тайме всё стало совсем плохо.

Мексиканцы раз за разом жалили соперника в опорную зону и могли закончить всё очень рано, но Лосано и Чичарито не всегда видели партнёров и молотили по воротам. Особенно ненужным получился удар Эрнандеса, который мог запросто вывести Лайюна 1 на 1, но вместо этого отправил мяч болельщикам. Возможно, своим – всё-таки мексиканцев в Ростове было очень много.

И всё-таки гол с такими зонами и такими техничными игроками был делом времени, тем более что проходили даже простые забросы за спину защитникам. Забитый мяч сделали Лосано и Чичарито, хотя Ирвин за пару минут до того получил повреждение и выглядел кандидатом на замену с учётом появления на бровке Маркеса.



VAR работает, но не совсем

Сам гол с проходом Лосано и обыгрышем Чичарито был крут, но показывать его правильно было именно с момента перехвата. Дело в том, что мексиканцы отобрали мяч с нарушением правил, после которого Лосано и разогнал атаку. И здесь VAR восстановить справедливость не удосужился, хотя нам, зрителям, крупный повтор момента показали. Или арбитры в специальной комнате посчитали, что это не нарушение? Понятно, что видеопросмотр не стоит устраивать из-за любого фола в середине поля, но здесь это был вопрос гола и шансов одной из команд продолжать борьбу.

Маркес не Игнашевич

Ещё перед голом Чичарито Осорио выпустил на поле Рафаэля Маркеса. 39-летний Капитан, как и в матче с Германией, вышел на замену с целью привнести в игру команды хладнокровие и надёжность, но вместо этого чуть не привёз гол, на ровном месте подарив мяч соперникам перед воротами, а в концовке не доработал за Соном и позволил ему забить.

Рафа поехал на чемпионат мира в уникальном статусе изгоя. США обвиняют его в связях и наркобизнесом и ввели санкции, согласно которым он не может взаимодействовать ни с какими американскими компаниями и общаться с гражданами США. Таким образом, ему запрещено носить тренировочную форму с логотипами спонсоров, давать интервью (на фоне логотипов спонсоров), он не может получить приз лучшему игроку матча и даже пить из бутылок спонсоров. Может, всё это и сказывается на качестве игры ветерана.

Тем не менее, он играет во всех матчах Мексики уже на пятом чемпионате мира подряд.

Праздник для мексиканцев и конец для корейцев

Вы справедливо возразите, что шансы на продолжение борьбы у корейцев ещё есть. Но всё-таки давайте не отрываться от реальности. Да, сейчас корейцам надо болеть за Германию, которая должна выиграть у шведов. Но вот победить немцев, да ещё и с хорошим счётом для набивания разницы, да ещё и при параллельном поражении шведов от не особо мотивированных мексиканцев – в это верится слабо. Сборная Кореи на этом турнире была слабовата – хороший Сон, опытный капитан Ки, Хван из «Зальцбурга», но все остальные люди из сегодняшнего состава играют не в Европе и совершенно не известны (ладно, вышедший на замену Ли из «Вероны»). Что довольно удивительно на фоне популярности азиатских игроков в той же Бундеслиге.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: FIFA.com
Теги: Сборная Кореи Сборная Мексики
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