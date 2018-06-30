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|2
|0
|0
|2
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|0
|2
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|0
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|3
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|1
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|4
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|4
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|1
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|+1
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|C3
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|1
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|0
|0
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|0
|2
|-2
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|2
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|+5
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|D2
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|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
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|1
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|3
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|1
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|1
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|0
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|2
|1
|3
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|C1
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|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Гости
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Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна
Мексиканцы и корейцы стартовали совершенно по-разному: если команда Осорио блестящим образом обыграла чемпионов мира, то Корея в скучном матче уступила более-менее равному сопернику и больше оступаться права не имела. Однако сегодня Ростов-на-Дону во всех смыслах оказался мексиканским.
Здесь вам не Германия
В матче с чемпионами мира Осорио выстроил отличный контратакующий план, но было понятно, что против Кореи придётся играть иначе. Естественно, корейцы с первых минут отдали мяч и отошли назад – терпение, трудолюбие и дисциплина в крови у этих ребят, кое-кого из которых на чемпионат мира забрали прямо из армии.
И поначалу Мексика испытывала серьёзные проблемы в созидании. На фланге Лосано очень уверенно действовал правый защитник Ли. Корейцы расположились на своей половине компактно и эффективно применяли тактику мелкого фола, снижая темп игры. Что со всем этим делать, мексиканцы врубились не сразу.
Корея острее
Зато сами корейцы в чём-то повторяли Мексику из матча с Германией. Азиаты неплохо пользовались ошибками Гуардадо и свободными зонами. Хван Хи Чхан показал свой дриблинг, Сон Хён Мин демонстрировал потрясающую скорость и убегал от защитников при дальних забросах, а Ки Сон Ён даже умудрился выиграть верх на угловом и пробить под перекладину ворот Очоа.
Итого 3 хороших момента за 24 минуты при отсутствии опасности у корейских ворот. Ну и кто здесь фаворит?
Рука человека
Но сразу после стандартов у ворот Очоа мексиканцы провели неплохую комбинацию по левому флангу, в результате которой Гуадрадо, допустивший несколько заметных ошибок, сделал главную передачу сегодняшнего матча. В руку Чжану Хен Су. Пенальти Карлос Вела реализовал, и это изменило всё.
Дело техники
Им и было доведение матча до победы. Мексика с её отточенной контригрой и корейцы, не умеющие атаковать позиционно – почти приговор. В принципе, так оно и получилось. Если до перерыва корейцы по инерции ещё придерживались первоначального плана и оголяли зоны не сильно, то во втором тайме всё стало совсем плохо.
Мексиканцы раз за разом жалили соперника в опорную зону и могли закончить всё очень рано, но Лосано и Чичарито не всегда видели партнёров и молотили по воротам. Особенно ненужным получился удар Эрнандеса, который мог запросто вывести Лайюна 1 на 1, но вместо этого отправил мяч болельщикам. Возможно, своим – всё-таки мексиканцев в Ростове было очень много.
И всё-таки гол с такими зонами и такими техничными игроками был делом времени, тем более что проходили даже простые забросы за спину защитникам. Забитый мяч сделали Лосано и Чичарито, хотя Ирвин за пару минут до того получил повреждение и выглядел кандидатом на замену с учётом появления на бровке Маркеса.
VAR работает, но не совсем
Сам гол с проходом Лосано и обыгрышем Чичарито был крут, но показывать его правильно было именно с момента перехвата. Дело в том, что мексиканцы отобрали мяч с нарушением правил, после которого Лосано и разогнал атаку. И здесь VAR восстановить справедливость не удосужился, хотя нам, зрителям, крупный повтор момента показали. Или арбитры в специальной комнате посчитали, что это не нарушение? Понятно, что видеопросмотр не стоит устраивать из-за любого фола в середине поля, но здесь это был вопрос гола и шансов одной из команд продолжать борьбу.
Маркес не Игнашевич
Ещё перед голом Чичарито Осорио выпустил на поле Рафаэля Маркеса. 39-летний Капитан, как и в матче с Германией, вышел на замену с целью привнести в игру команды хладнокровие и надёжность, но вместо этого чуть не привёз гол, на ровном месте подарив мяч соперникам перед воротами, а в концовке не доработал за Соном и позволил ему забить.
Рафа поехал на чемпионат мира в уникальном статусе изгоя. США обвиняют его в связях и наркобизнесом и ввели санкции, согласно которым он не может взаимодействовать ни с какими американскими компаниями и общаться с гражданами США. Таким образом, ему запрещено носить тренировочную форму с логотипами спонсоров, давать интервью (на фоне логотипов спонсоров), он не может получить приз лучшему игроку матча и даже пить из бутылок спонсоров. Может, всё это и сказывается на качестве игры ветерана.
Тем не менее, он играет во всех матчах Мексики уже на пятом чемпионате мира подряд.
Праздник для мексиканцев и конец для корейцев
Вы справедливо возразите, что шансы на продолжение борьбы у корейцев ещё есть. Но всё-таки давайте не отрываться от реальности. Да, сейчас корейцам надо болеть за Германию, которая должна выиграть у шведов. Но вот победить немцев, да ещё и с хорошим счётом для набивания разницы, да ещё и при параллельном поражении шведов от не особо мотивированных мексиканцев – в это верится слабо. Сборная Кореи на этом турнире была слабовата – хороший Сон, опытный капитан Ки, Хван из «Зальцбурга», но все остальные люди из сегодняшнего состава играют не в Европе и совершенно не известны (ладно, вышедший на замену Ли из «Вероны»). Что довольно удивительно на фоне популярности азиатских игроков в той же Бундеслиге.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: FIFA.com
Здесь вам не Германия
В матче с чемпионами мира Осорио выстроил отличный контратакующий план, но было понятно, что против Кореи придётся играть иначе. Естественно, корейцы с первых минут отдали мяч и отошли назад – терпение, трудолюбие и дисциплина в крови у этих ребят, кое-кого из которых на чемпионат мира забрали прямо из армии.
И поначалу Мексика испытывала серьёзные проблемы в созидании. На фланге Лосано очень уверенно действовал правый защитник Ли. Корейцы расположились на своей половине компактно и эффективно применяли тактику мелкого фола, снижая темп игры. Что со всем этим делать, мексиканцы врубились не сразу.
Корея острее
Зато сами корейцы в чём-то повторяли Мексику из матча с Германией. Азиаты неплохо пользовались ошибками Гуардадо и свободными зонами. Хван Хи Чхан показал свой дриблинг, Сон Хён Мин демонстрировал потрясающую скорость и убегал от защитников при дальних забросах, а Ки Сон Ён даже умудрился выиграть верх на угловом и пробить под перекладину ворот Очоа.
Итого 3 хороших момента за 24 минуты при отсутствии опасности у корейских ворот. Ну и кто здесь фаворит?
Рука человека
Но сразу после стандартов у ворот Очоа мексиканцы провели неплохую комбинацию по левому флангу, в результате которой Гуадрадо, допустивший несколько заметных ошибок, сделал главную передачу сегодняшнего матча. В руку Чжану Хен Су. Пенальти Карлос Вела реализовал, и это изменило всё.
Дело техники
Им и было доведение матча до победы. Мексика с её отточенной контригрой и корейцы, не умеющие атаковать позиционно – почти приговор. В принципе, так оно и получилось. Если до перерыва корейцы по инерции ещё придерживались первоначального плана и оголяли зоны не сильно, то во втором тайме всё стало совсем плохо.
Мексиканцы раз за разом жалили соперника в опорную зону и могли закончить всё очень рано, но Лосано и Чичарито не всегда видели партнёров и молотили по воротам. Особенно ненужным получился удар Эрнандеса, который мог запросто вывести Лайюна 1 на 1, но вместо этого отправил мяч болельщикам. Возможно, своим – всё-таки мексиканцев в Ростове было очень много.
И всё-таки гол с такими зонами и такими техничными игроками был делом времени, тем более что проходили даже простые забросы за спину защитникам. Забитый мяч сделали Лосано и Чичарито, хотя Ирвин за пару минут до того получил повреждение и выглядел кандидатом на замену с учётом появления на бровке Маркеса.
VAR работает, но не совсем
Сам гол с проходом Лосано и обыгрышем Чичарито был крут, но показывать его правильно было именно с момента перехвата. Дело в том, что мексиканцы отобрали мяч с нарушением правил, после которого Лосано и разогнал атаку. И здесь VAR восстановить справедливость не удосужился, хотя нам, зрителям, крупный повтор момента показали. Или арбитры в специальной комнате посчитали, что это не нарушение? Понятно, что видеопросмотр не стоит устраивать из-за любого фола в середине поля, но здесь это был вопрос гола и шансов одной из команд продолжать борьбу.
Маркес не Игнашевич
Ещё перед голом Чичарито Осорио выпустил на поле Рафаэля Маркеса. 39-летний Капитан, как и в матче с Германией, вышел на замену с целью привнести в игру команды хладнокровие и надёжность, но вместо этого чуть не привёз гол, на ровном месте подарив мяч соперникам перед воротами, а в концовке не доработал за Соном и позволил ему забить.
Рафа поехал на чемпионат мира в уникальном статусе изгоя. США обвиняют его в связях и наркобизнесом и ввели санкции, согласно которым он не может взаимодействовать ни с какими американскими компаниями и общаться с гражданами США. Таким образом, ему запрещено носить тренировочную форму с логотипами спонсоров, давать интервью (на фоне логотипов спонсоров), он не может получить приз лучшему игроку матча и даже пить из бутылок спонсоров. Может, всё это и сказывается на качестве игры ветерана.
Тем не менее, он играет во всех матчах Мексики уже на пятом чемпионате мира подряд.
Праздник для мексиканцев и конец для корейцев
Вы справедливо возразите, что шансы на продолжение борьбы у корейцев ещё есть. Но всё-таки давайте не отрываться от реальности. Да, сейчас корейцам надо болеть за Германию, которая должна выиграть у шведов. Но вот победить немцев, да ещё и с хорошим счётом для набивания разницы, да ещё и при параллельном поражении шведов от не особо мотивированных мексиканцев – в это верится слабо. Сборная Кореи на этом турнире была слабовата – хороший Сон, опытный капитан Ки, Хван из «Зальцбурга», но все остальные люди из сегодняшнего состава играют не в Европе и совершенно не известны (ладно, вышедший на замену Ли из «Вероны»). Что довольно удивительно на фоне популярности азиатских игроков в той же Бундеслиге.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: FIFA.com
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