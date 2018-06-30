Полузащитник сборной Сенегала: мне очень нравится Россия, здесь доброжелательные люди

Полузащитник сборной Сенегала Альфред Н’Диайе прокомментировал ничью с Польшей.- Это была очень тяжелая игра, она отнимала очень много сил, а японцы после перерыва стали действовать агрессивнее, и нам пришлось еще труднее, чем в первом тайме.- Я так не думаю. Мы много прессинговали и вообще вели очень энергозаратную игру. Мы потратили много сил на нее в первом тайме, поэтому во втором были немного уставшими.- Да, они очень здорово нам помогали, как, впрочем, и всегда.- Мне очень нравится ваша страна, а люди здесь поражают своей доброжелательностью.