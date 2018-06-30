Бар в Бразилии сделал акцию - бесплатная кружка пива за каждое падение Неймара

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Бар в Бразилии сделал акцию - бесплатная кружка пива за каждое падение Неймара

В одном из баров города Рио-де-Жанейро во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 Бразилия – Сербия клиенты будут получать бесплатное пиво.

Владелец заведения будет наливать напитки гостям после каждого падения нападающего Неймара. Форвард подвергся резкой критике со стороны болельщиков из-за регулярных падений на газон после столкновений с игроками соперника.

Встреча между бразильцами и сербами состоится в среду, 27 июня на стадионе "Спартак", начало игры – в 17:00 по московскому времени.

UOL
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 14:33
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6
(1)
№6 Написал: лад USSR (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Прикольно! Неймар может пустить бар по-миру.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Убыточное дело)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
Каждому или всего одна кружка за падение?

Все равно всем хватит


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: sergey3709
Каждому или всего одна кружка за падение?

даже если всего одна, то все смогут напиться на халяву


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: baden69 (Сегодня, 14:45) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не боится обанкротиться??? Никто пиво покупать не будет, но напьются все, т.к. Неймар и по делу и не по делу пол игры проводит на газоне.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (0)

Каждому или всего одна кружка за падение?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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