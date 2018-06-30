Бар в Бразилии сделал акцию - бесплатная кружка пива за каждое падение Неймара

В одном из баров города Рио-де-Жанейро во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 Бразилия – Сербия клиенты будут получать бесплатное пиво.Владелец заведения будет наливать напитки гостям после каждого падения нападающего Неймара. Форвард подвергся резкой критике со стороны болельщиков из-за регулярных падений на газон после столкновений с игроками соперника.Встреча между бразильцами и сербами состоится в среду, 27 июня на стадионе "Спартак", начало игры – в 17:00 по московскому времени.