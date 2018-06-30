Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких

Фернандо Муслера ответил на несколько вопросов после матча со сборной России. Слова вратаря сборной Уругвая передает корреспондент- Наша мечта сбылась. Мы вышли в 1/8 финала. Почему это была мечта? Потому что мы играли с сильными соперниками, у которых трудно выиграть. Мы говорим о Чемпионате Мира как об очень хорошем турнире, на котором много борьбы и уровень которого очень высок. Я рад за своих товарищей, за своих коллег - они смогли справиться с поставленной задачей. Сегодня мы могли пропустить в одном игровом эпизоде, но Годин спас нас. Отмечу, что нам удалось найти новую игровую схему, которая помогла нам улучшить игру и выполнить поставленную задачу. Все три гола мы забили по-разному, и это придает нам дополнительную уверенность.- Нет, абсолютно никаких.