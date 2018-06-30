Фернанду Сантуш: лучше бы Португалия сыграла хуже, но победила

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от команды Уругвая (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018."Мы все в недоумении. Были настроены показать большее. Нам грустно. Хотел сказать болельщикам: мы чувствуем, что вы болели за нас на улицах и площадях. Мы очень опечалены. И футболисты, и я.Лучше бы мы сыграли хуже, но победили. Но получилось по-другому. Благодарю своих игроков за то, что они сделали. То, что было во втором тайме, – прекрасно. Наши футболисты играли на все сто. Но в итоге нам приходится поздравлять уругвайскую сборную.Нельзя сказать, в чем причина поражения. Знали, что у них очень плотный центр поля. Некоторые из наших игроков пытались разблокировать их защиту по флангам. В первом получалось хуже, во втором – лучше. У нас были моменты.Мое впечатление: у нас что-то получалось. Не хочу обсуждать детали. Судейство тоже не хочу обсуждать. Мы надеялись на другой результат. Могли забить больше, но проиграли.Уругвайские форварды прекрасно сработали. Ситуацию с первым голом нельзя было контролировать. Мы не были готовы к такому. Нам не удавалось это пресечь. В этом заслуга Уругвая. У Криштиану еще очень многое впереди. Он может много дать футболу.Мы надеемся, что в сентябре он снова будет в команде и будет подтягивать молодых. Очень важно, чтобы капитан был с нами.Криштиану плохо взаимодействовал с командой? Сегодня Криштиану играл как обычно. Мы проиграли, потому что Уругвай забил нам дважды», – заявил Сантуш.