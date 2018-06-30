Фернанду Сантуш: лучше бы Португалия сыграла хуже, но победила

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Фернанду Сантуш: лучше бы Португалия сыграла хуже, но победила
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от команды Уругвая (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
"Мы все в недоумении. Были настроены показать большее. Нам грустно. Хотел сказать болельщикам: мы чувствуем, что вы болели за нас на улицах и площадях. Мы очень опечалены. И футболисты, и я.
Лучше бы мы сыграли хуже, но победили. Но получилось по-другому. Благодарю своих игроков за то, что они сделали. То, что было во втором тайме, – прекрасно. Наши футболисты играли на все сто. Но в итоге нам приходится поздравлять уругвайскую сборную.
Нельзя сказать, в чем причина поражения. Знали, что у них очень плотный центр поля. Некоторые из наших игроков пытались разблокировать их защиту по флангам. В первом получалось хуже, во втором – лучше. У нас были моменты.
Мое впечатление: у нас что-то получалось. Не хочу обсуждать детали. Судейство тоже не хочу обсуждать. Мы надеялись на другой результат. Могли забить больше, но проиграли.
Уругвайские форварды прекрасно сработали. Ситуацию с первым голом нельзя было контролировать. Мы не были готовы к такому. Нам не удавалось это пресечь. В этом заслуга Уругвая. У Криштиану еще очень многое впереди. Он может много дать футболу.
Мы надеемся, что в сентябре он снова будет в команде и будет подтягивать молодых. Очень важно, чтобы капитан был с нами.
Криштиану плохо взаимодействовал с командой? Сегодня Криштиану играл как обычно. Мы проиграли, потому что Уругвай забил нам дважды», – заявил Сантуш.
Sports.ru
"Мы все в недоумении. Были настроены показать большее. Нам грустно. Хотел сказать болельщикам: мы чувствуем, что вы болели за нас на улицах и площадях. Мы очень опечалены. И футболисты, и я.
Лучше бы мы сыграли хуже, но победили. Но получилось по-другому. Благодарю своих игроков за то, что они сделали. То, что было во втором тайме, – прекрасно. Наши футболисты играли на все сто. Но в итоге нам приходится поздравлять уругвайскую сборную.
Нельзя сказать, в чем причина поражения. Знали, что у них очень плотный центр поля. Некоторые из наших игроков пытались разблокировать их защиту по флангам. В первом получалось хуже, во втором – лучше. У нас были моменты.
Мое впечатление: у нас что-то получалось. Не хочу обсуждать детали. Судейство тоже не хочу обсуждать. Мы надеялись на другой результат. Могли забить больше, но проиграли.
Уругвайские форварды прекрасно сработали. Ситуацию с первым голом нельзя было контролировать. Мы не были готовы к такому. Нам не удавалось это пресечь. В этом заслуга Уругвая. У Криштиану еще очень многое впереди. Он может много дать футболу.
Мы надеемся, что в сентябре он снова будет в команде и будет подтягивать молодых. Очень важно, чтобы капитан был с нами.
Криштиану плохо взаимодействовал с командой? Сегодня Криштиану играл как обычно. Мы проиграли, потому что Уругвай забил нам дважды», – заявил Сантуш.
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