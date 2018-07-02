Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в 1/4 финала 6 июля в Казани

Стала известна третья пара команд по 1/4 финала ЧМ-2018.6 июля в Казани сборная Бразилии встретится с командой Бельгии.Сегодня Бразилия справилась с Мексикой (2:0), а Бельгия одержала волевую победу над Японией (3:2).