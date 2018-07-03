Главный тренер сборной Швеции: в Санкт-Петербурге магический стадион

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 над Швейцарией (1:0).- Я главный тренер и я за все отвечаю. Это великолепная команда. Врачи, запасные... Мы единая команда. Очень рады успехам. Нужно быстро все переварить и настроиться на следующий матч.- Это нереальные ощущения. Когда вы встаете на краю поля, и болельщики скандируют ваше имя - это приятное чувство. Во время матча я погружен в игру. После матча я слышал это. И мне хочется обнять и поблагодарить фанатов за это. Но футбол - спорт командный. Это общий успех, мы работаем друг для друга.- Стадион - магический. Наши болельщики тоже были волшебны. Мексиканцы заглушали нас в предыдущем матче, но сегодня мы слышали наших фанатов с первой до последней минуты. Мы рады, что отблагодарили болельщиков за поддержку.