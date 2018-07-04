Эдинсон Кавани рискует пропустить матч с Францией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани продолжает восстановление от травмы в преддверии 1/4 финала ЧМ-2018 с Францией, передает As.Сообщается, что форвард не тренировался сегодня. Его участие в игре с Францией под вопросом.