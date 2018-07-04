Динияр Билялетдинов: на матч против Хорватии поставил бы Смолова, а не Дзюбу

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о шансах национальной команды в матче против Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.- Думаю, нельзя. С этой командой невозможно играть в открытый футбол. Попытались португальцы и получили три гола, но у них был Роналду, который помог добыть ничью, а у нас исполнителей такого уровня пока нет.- Это команда немного другого склада, нужно будет подобрать правильную тактику, потому что она не так, как Испания, хороша в контроле мяча. У балканцев другой козырь – организованный, быстрый коллектив, и в тоже время физически мощный. От добра добра не ищут – мяч мы хорватам отдадим. Тактика контратак приносит нам успех.- У Россия эта линия мобильнее, у хорватов - мастеровитее. В моменты движения мяча у оппонентов мы должны успевать перекрывать зоны, несмотря на высокие индивидуальные качества Модрича и Ракитича.- Не только балканцы в 1/8 финала выглядели не лучшим образом, но и бельгийцы стояли на грани вылета. Но, в любом случае, здесь психологический аспект играет роль - две встречи подряд хорваты в таком ключе не проведут.- Я бы поставил Смолова.- На мой взгляд, он был бы продуктивнее Артема в контратаках.