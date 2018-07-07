Аксель Витсель: для Бельгии это в новинку, мы написали историю

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы своей команды над Бразилией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира, передаёт корреспондентИван Уральский.- Это необычные ощущения, пока не укладывается в голове тот факт, что мы вышли в полуфинал чемпионата мира. Для нас все это в новинку, можно сказать, что мы написали историю. Думаю, что в Бельгии сейчас люди гуляют, это большой праздник. Но еще ничего не закончено, мы продолжаем выступать в России. Конечно, возникают мысли о близости финала, но впереди Франция.- Посмотрим. Это будет сложный матч, хотя какой матч на чемпионате мира несложный? Нужно сконцентрироваться на следующем сопернике, Франция так же технически хороша, как и Бразилия, хорошо организованный коллектив. Нам нужно будет провести серьезную работу.