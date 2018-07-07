Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол

Бывший защитник сборной Хорватии и "Зенита" Ивица Крижанац высказал мнение об игре сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.– При все уважении к Испании, хочу сказать, что мы сильнее.– Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца.Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.– Я знаю. Потому что в футболе всегда так. Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла.Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как дерьмово ваша команда играла. Это был антифутбол.