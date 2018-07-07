Швеция - Англия: стали известны стартовые составы команд

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 17:00 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Швеция - Англия: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Швеции на предстоящий матч 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция: Ульсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайар, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Деле, Кейн, Стерлинг
Теги: Сборная Швеции Сборная Англии
Сегодня, 15:48
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№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:32) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте шведы засадите саксам и пусть на раскоряке домой ковыляют, паскудники, иждивенцы, халявщики, наворавали все что успели в смутные времена и живут за счет наварованного.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Пора англам домой.Вообще чемп идеальный.Вылет Ирландии с их автобусом,вылет Аргентины с гномом который сам устанавливает правила ,затем домой отправился неадекватный Суарес к которому никаких положительных эмоций испытывать невозможно,симулянт Неймар и албанские арабы которые по какой то нелепой ошибки играют за Швейцарию.Осталось отцепить спесивых англов.Удачи шведам.Они почти наши.Сколько тот же Гранквист сделал полезного.


Ты про футбол вообще, придурок? Какая Ирландия? Ещё кого отцепить, по твоему веленью? Вошь...
Находятся же идиоты, которые плюсуют...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: VVS Тюмень (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (2)

Городовой,

Ирландии не было на ЧМ! Исландии?


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Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006 [жалоба]
№2 Написал: Valar (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
online
Болеет за:
«Зенит»

Пора англам домой.Вообще чемп идеальный.Вылет Ирландии с их автобусом,вылет Аргентины с гномом который сам устанавливает правила ,затем домой отправился неадекватный Суарес к которому никаких положительных эмоций испытывать невозможно,симулянт Неймар и албанские арабы которые по какой то нелепой ошибки играют за Швейцарию.Осталось отцепить спесивых англов.Удачи шведам.Они почти наши.Сколько тот же Гранквист сделал полезного.

А как же африканская сборная из Франции ? Насколько они соответствуют якобы европейской сборной на идеальном чемпионате ?


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пора англам домой.Вообще чемп идеальный.Вылет Ирландии с их автобусом,вылет Аргентины с гномом который сам устанавливает правила ,затем домой отправился неадекватный Суарес к которому никаких положительных эмоций испытывать невозможно,симулянт Неймар и албанские арабы которые по какой то нелепой ошибки играют за Швейцарию.Осталось отцепить спесивых англов.Удачи шведам.Они почти наши.Сколько тот же Гранквист сделал полезного.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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