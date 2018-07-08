Денис Лебедев: Вида - хорватский петушок

Бывший чемпион WBA в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев прокомментировал фото украинского боксёра Ивана Редкача, на котором он запечатлён вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой."Петушок хорватский", — написал Лебедев в инстаграме.Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине".