Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти

Бывший нападающий "Ротора", один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Олег Веретенников поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (2:2, пен. 3:4) и выступил в защиту нападающего Федора Смолова, который не смог забить в серии послематчевых пенальти.- Естественно, присутствует разочарование от результата вчерашней игры. Мне кажется, что наша сборная заслуживала выхода в полуфинал. Игра складывалась тяжело, но по-другому на таких стадиях крупных турниров и не бывает. Жаль, что вылетели именно так, по пенальти.- Я думаю, не стоит спускать на Федора всех собак. Промахи случаются у каждого футболиста, никто не застрахован от такой участи.- Не думаю, что интерес к Смолову пропадет. К тому же, скоро стартует чемпионат России, там у Федора будет возможность доказать свою состоятельность. В его характеристиках ничего не изменится после этого незабитого пенальти.