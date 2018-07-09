Bild: нашатырный спирт, который вдыхали российские игроки, можно отнести к допингу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Bild: нашатырный спирт, который вдыхали российские игроки, можно отнести к допингу

Немецкое издание Bild обвиняет игроков сборной России в применении допинга для улучшения своего физического состояния.

Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта) в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником.

При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но, по словам приглашённого специалиста, это вещество даёт схожий эффект.

Bild
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:47
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23
(6)
№23 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Представитель РФС добавил: «Кроме того, российские футболисты пользуются шампунем, принимая душ, и пьют воду, когда становится жарко»


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№22 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А еще они жевали жвачку,пили воду из бутылочек ,чесались и поправляли шорты.Это тоже допинг.А что вдыхала сборная Германии перед групповыми матчами?Тормозную жидкость?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№21 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:14) #
  • -2
  •  (2)
online

Наши могут не только нюхать нашатырный спирт, но и пить его! Что немцам, конечно же, верная смерть! Это их и бесит.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№20 Написал: Илья Викрунов (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (2)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 17:08) #
  • 0
  •  (2)

Самые осведомленные это немцы)))


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а некоторые его пили!!! scream


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: realist12 (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
Полный Ахтунг)))). АТские дЭбилы)))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№16 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта) в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником.


"Очумела от восторга,
Дак нюхни нашатырю!" )))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пипец, они ***ые.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот что наши не троллят заявления подобного рода, только поднятием на смех перед всем миром, поможет им понять, какие они безнадежные идиоты.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (3)

ДеБильды...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№12 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
такое можно написать вдыхая клей.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:13) #
  • +5
  •  (5)
online

Еще напишут, что Германию кормили окрошкой с салом и выделялся углекислый газ, от которого сборная Германии задыхалась.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не не не, борщ не трогайте! Он вкусный)
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 16:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и вы, швабы, нашатыря понюхали бы! Это ж вы, немцы (ГДР), были мировыми лидерами в спортивной фармакологии 80-х и 90-х годов!
Вот, оказывается, из-за чего Германия вылетела с ЧМ-18 как пробка из бутылки!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: All_my Москва (Сегодня, 16:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
а ещё воздух...


а в воздухе азот, кислород, углекислый газ в конце концов!!! Немцы видимо не дышали потому и играли так плохо


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:07) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а ещё воздух...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Agasphere
Сало -- это к хохло-хорватам, борщ -- к ним же наполовину..

Да лан)) Сам небось ночью под одеялом сало трескаешь)))

Цитата: foxship
Вы забыли упомянуть наших прекрасных женщин, сэр.


Ну тогда уж и "новичок" и кровавую клику Путина... - это все можно отнести к психотропному допингу. Ясен куй, что российская сборная рвала и метала под страхом отравления "новичком" или ссылкой в Гулаг с расстрелом на этапе.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: скальп (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (5)

Дебилы..
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:53) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vanek
А также борщ, квас, сало и пельмени.

Вы забыли упомянуть наших прекрасных женщин, сэр.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Pafnuty (Сегодня, 15:51) #
  • +5
  •  (5)
online

Остановите Землю-я сойду!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Vanek,
Сало -- это к хохло-хорватам, борщ -- к ним же наполовину...
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 15:48) #
  • +8
  •  (8)

А также борщ, квас, сало и пельмени.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
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