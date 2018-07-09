Bild: нашатырный спирт, который вдыхали российские игроки, можно отнести к допингу

Немецкое издание Bild обвиняет игроков сборной России в применении допинга для улучшения своего физического состояния.Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта) в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала мундиаля, чтобы получить физическое превосходство над соперником.При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но, по словам приглашённого специалиста, это вещество даёт схожий эффект.