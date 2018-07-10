Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметры

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметры
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения от Франции в полуфинале чемпионата мира (0:1) заявил, что игра была равной, похвалил своих игроков и сконцентрировал внимание на пропущенном со стандарте мяче, передаёт Rusfootball.info.
- Победил тот, кто забил первым? Или как-то можно по-другому описать поражение?
- Сегодняшний день был очень сложным. Мы начали 2 тайм в очень хорошем темпе, но тогда и пропустили. Игра была абсолютно равной. Мы хорошо контролировали контратаки Мбаппе и Гризманна, у нас был мяч. Но мы должны отдать должное Франции за то, как они оборонялись. Мы не смогли сделать что-то магическое перед штрафной. Наверное, в удаче была некоторая разница между командами. Я всё равно горжусь игроками, мы боролись до конца.
- Вы довольны Дембеле?
- 60% владения мячом у нас было в 1 тайме. Дембеле самый лучший плеймейкер в средней трети, но сегодня была не игра индивидуалистов. Франция не убегала вперёд, не была сильнее нас морально. Между нами была небольшая разница, первый гол сыграл свою роль. Мы должны были шире играть. Но не скажу, что мы плохо организовали игру.
- Вы пропустили 3 из 5 мячей со стандартов..
- Это часть ЧМ, встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. Не думаю, что это была слабость с нашей стороны. Разница в какие-то сантиметры можно сказать. Мы не были достаточно сфокусированы.
- Что нужно было сделать, чтобы взломать оборону Франции?
- Может, собранности в финальной трети, движения в штрафной. У нас были хорошие передачи верхом, дриблинг Азара, но мы не забили первыми. Мы хотели выиграть турнир, это очень печально. Но всё равно я горжусь, не могу предъявить претензий кому-то из игроков, мы закончили турнир на высокой ноте.
- Мбаппе - один из лучших игроков мира?
- У него исключительный талант, данные. Команда подстроена, чтобы воспользоваться его прекрасными качествами. Команда иногда уходит глубоко, чтобы дать ему возможность забить. Но мы хорошо справлялись, раз Франция забила только с углового.
- Вы были хороши в первые 15-20 минут. Мне показалось, что дальше команде не хватало свежести, так ли это?
- Конечно, мы не были такими свежими, как в предыдущих играх, но это нормально, это чемпионат мира. Чтобы стать чемпионами, нужно справляться со всем: с эмоциями, с дисквалификациями, перелётами, Бразилией. Мы уступили в этом стандарте, с этим нужно смириться.
- Менье - не главная звезда команды, но был очень важен. Как вы справлялись с его отсутствием?
- Он привносит понимание, он почти вездесущ. Это очень важно. Он создаёт пространство, делает прорывы. Его нам не хватило, но нужно справляться с отсутствием таких игроков. На таком уровне важен вклад всех.
- Вы чувствуете себя частью будущего бельгийского футбола?
- Пока рано говорить, теперь мы будем играть за 3 место. А дальше нужно посмотреть на юное поколение. Я имею виды на очень многих ребят, которым сейчас по 20-22 года.
- Насколько для вас важен матч за 3 место?
- Это сложные эмоции. Ты разочарован. В следующие 48 часов нужно будет восстановиться и понять, что это очень важная игра. В истории Бельгии лучший результат - 4 место. Но после амбиций выйти в финал настроиться будет сложно.
- Победил тот, кто забил первым? Или как-то можно по-другому описать поражение?
- Сегодняшний день был очень сложным. Мы начали 2 тайм в очень хорошем темпе, но тогда и пропустили. Игра была абсолютно равной. Мы хорошо контролировали контратаки Мбаппе и Гризманна, у нас был мяч. Но мы должны отдать должное Франции за то, как они оборонялись. Мы не смогли сделать что-то магическое перед штрафной. Наверное, в удаче была некоторая разница между командами. Я всё равно горжусь игроками, мы боролись до конца.
- Вы довольны Дембеле?
- 60% владения мячом у нас было в 1 тайме. Дембеле самый лучший плеймейкер в средней трети, но сегодня была не игра индивидуалистов. Франция не убегала вперёд, не была сильнее нас морально. Между нами была небольшая разница, первый гол сыграл свою роль. Мы должны были шире играть. Но не скажу, что мы плохо организовали игру.
- Вы пропустили 3 из 5 мячей со стандартов..
- Это часть ЧМ, встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. Не думаю, что это была слабость с нашей стороны. Разница в какие-то сантиметры можно сказать. Мы не были достаточно сфокусированы.
- Что нужно было сделать, чтобы взломать оборону Франции?
- Может, собранности в финальной трети, движения в штрафной. У нас были хорошие передачи верхом, дриблинг Азара, но мы не забили первыми. Мы хотели выиграть турнир, это очень печально. Но всё равно я горжусь, не могу предъявить претензий кому-то из игроков, мы закончили турнир на высокой ноте.
- Мбаппе - один из лучших игроков мира?
- У него исключительный талант, данные. Команда подстроена, чтобы воспользоваться его прекрасными качествами. Команда иногда уходит глубоко, чтобы дать ему возможность забить. Но мы хорошо справлялись, раз Франция забила только с углового.
- Вы были хороши в первые 15-20 минут. Мне показалось, что дальше команде не хватало свежести, так ли это?
- Конечно, мы не были такими свежими, как в предыдущих играх, но это нормально, это чемпионат мира. Чтобы стать чемпионами, нужно справляться со всем: с эмоциями, с дисквалификациями, перелётами, Бразилией. Мы уступили в этом стандарте, с этим нужно смириться.
- Менье - не главная звезда команды, но был очень важен. Как вы справлялись с его отсутствием?
- Он привносит понимание, он почти вездесущ. Это очень важно. Он создаёт пространство, делает прорывы. Его нам не хватило, но нужно справляться с отсутствием таких игроков. На таком уровне важен вклад всех.
- Вы чувствуете себя частью будущего бельгийского футбола?
- Пока рано говорить, теперь мы будем играть за 3 место. А дальше нужно посмотреть на юное поколение. Я имею виды на очень многих ребят, которым сейчас по 20-22 года.
- Насколько для вас важен матч за 3 место?
- Это сложные эмоции. Ты разочарован. В следующие 48 часов нужно будет восстановиться и понять, что это очень важная игра. В истории Бельгии лучший результат - 4 место. Но после амбиций выйти в финал настроиться будет сложно.
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