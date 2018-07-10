Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметры

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметры

Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметрыГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения от Франции в полуфинале чемпионата мира (0:1) заявил, что игра была равной, похвалил своих игроков и сконцентрировал внимание на пропущенном со стандарте мяче, передаёт Rusfootball.info.

- Победил тот, кто забил первым? Или как-то можно по-другому описать поражение?

- Сегодняшний день был очень сложным. Мы начали 2 тайм в очень хорошем темпе, но тогда и пропустили. Игра была абсолютно равной. Мы хорошо контролировали контратаки Мбаппе и Гризманна, у нас был мяч. Но мы должны отдать должное Франции за то, как они оборонялись. Мы не смогли сделать что-то магическое перед штрафной. Наверное, в удаче была некоторая разница между командами. Я всё равно горжусь игроками, мы боролись до конца.

- Вы довольны Дембеле?

- 60% владения мячом у нас было в 1 тайме. Дембеле самый лучший плеймейкер в средней трети, но сегодня была не игра индивидуалистов. Франция не убегала вперёд, не была сильнее нас морально. Между нами была небольшая разница, первый гол сыграл свою роль. Мы должны были шире играть. Но не скажу, что мы плохо организовали игру.

- Вы пропустили 3 из 5 мячей со стандартов..

- Это часть ЧМ, встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. Не думаю, что это была слабость с нашей стороны. Разница в какие-то сантиметры можно сказать. Мы не были достаточно сфокусированы.

- Что нужно было сделать, чтобы взломать оборону Франции?

- Может, собранности в финальной трети, движения в штрафной. У нас были хорошие передачи верхом, дриблинг Азара, но мы не забили первыми. Мы хотели выиграть турнир, это очень печально. Но всё равно я горжусь, не могу предъявить претензий кому-то из игроков, мы закончили турнир на высокой ноте.

- Мбаппе - один из лучших игроков мира?

- У него исключительный талант, данные. Команда подстроена, чтобы воспользоваться его прекрасными качествами. Команда иногда уходит глубоко, чтобы дать ему возможность забить. Но мы хорошо справлялись, раз Франция забила только с углового.

- Вы были хороши в первые 15-20 минут. Мне показалось, что дальше команде не хватало свежести, так ли это?

- Конечно, мы не были такими свежими, как в предыдущих играх, но это нормально, это чемпионат мира. Чтобы стать чемпионами, нужно справляться со всем: с эмоциями, с дисквалификациями, перелётами, Бразилией. Мы уступили в этом стандарте, с этим нужно смириться.

- Менье - не главная звезда команды, но был очень важен. Как вы справлялись с его отсутствием?

- Он привносит понимание, он почти вездесущ. Это очень важно. Он создаёт пространство, делает прорывы. Его нам не хватило, но нужно справляться с отсутствием таких игроков. На таком уровне важен вклад всех.

- Вы чувствуете себя частью будущего бельгийского футбола?

- Пока рано говорить, теперь мы будем играть за 3 место. А дальше нужно посмотреть на юное поколение. Я имею виды на очень многих ребят, которым сейчас по 20-22 года.

- Насколько для вас важен матч за 3 место?

- Это сложные эмоции. Ты разочарован. В следующие 48 часов нужно будет восстановиться и понять, что это очень важная игра. В истории Бельгии лучший результат - 4 место. Но после амбиций выйти в финал настроиться будет сложно.
Теги: Мартинес Сборная Франции Сборная Бельгии
Вчера, 23:54
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