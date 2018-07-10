Роберто Мартинес: игра была равная, разница в какие-то сантиметры

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после поражения от Франции в полуфинале чемпионата мира (0:1) заявил, что игра была равной, похвалил своих игроков и сконцентрировал внимание на пропущенном со стандарте мяче, передаёт- Сегодняшний день был очень сложным. Мы начали 2 тайм в очень хорошем темпе, но тогда и пропустили. Игра была абсолютно равной. Мы хорошо контролировали контратаки Мбаппе и Гризманна, у нас был мяч. Но мы должны отдать должное Франции за то, как они оборонялись. Мы не смогли сделать что-то магическое перед штрафной. Наверное, в удаче была некоторая разница между командами. Я всё равно горжусь игроками, мы боролись до конца.- 60% владения мячом у нас было в 1 тайме. Дембеле самый лучший плеймейкер в средней трети, но сегодня была не игра индивидуалистов. Франция не убегала вперёд, не была сильнее нас морально. Между нами была небольшая разница, первый гол сыграл свою роль. Мы должны были шире играть. Но не скажу, что мы плохо организовали игру.- Это часть ЧМ, встречаешься с командами, которые хорошо играют на стандартах. Не думаю, что это была слабость с нашей стороны. Разница в какие-то сантиметры можно сказать. Мы не были достаточно сфокусированы.- Может, собранности в финальной трети, движения в штрафной. У нас были хорошие передачи верхом, дриблинг Азара, но мы не забили первыми. Мы хотели выиграть турнир, это очень печально. Но всё равно я горжусь, не могу предъявить претензий кому-то из игроков, мы закончили турнир на высокой ноте.- У него исключительный талант, данные. Команда подстроена, чтобы воспользоваться его прекрасными качествами. Команда иногда уходит глубоко, чтобы дать ему возможность забить. Но мы хорошо справлялись, раз Франция забила только с углового.- Конечно, мы не были такими свежими, как в предыдущих играх, но это нормально, это чемпионат мира. Чтобы стать чемпионами, нужно справляться со всем: с эмоциями, с дисквалификациями, перелётами, Бразилией. Мы уступили в этом стандарте, с этим нужно смириться.- Он привносит понимание, он почти вездесущ. Это очень важно. Он создаёт пространство, делает прорывы. Его нам не хватило, но нужно справляться с отсутствием таких игроков. На таком уровне важен вклад всех.- Пока рано говорить, теперь мы будем играть за 3 место. А дальше нужно посмотреть на юное поколение. Я имею виды на очень многих ребят, которым сейчас по 20-22 года.- Это сложные эмоции. Ты разочарован. В следующие 48 часов нужно будет восстановиться и понять, что это очень важная игра. В истории Бельгии лучший результат - 4 место. Но после амбиций выйти в финал настроиться будет сложно.