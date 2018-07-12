В московском отеле найден пьяным пропавший ранее в Самаре британский болельщик

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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В московском отеле найден пьяным пропавший ранее в Самаре британский болельщик

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон, ранее пропавший в Самаре, найден полицией в одном из московских отелей. Он посетил отделение полиции в сопровождении представителя посольства Великобритании.

Ночью Мортон намерен отбыть в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч за третье место на чемпионате мира между сборными Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге.

Сейчас Мортон находится в гостинице. Он категорически отказывается общаться с прессой. Болельщик неважно выглядит - он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи.

Спорт-экспресс
Теги: Сборная Англии Сборная Бельгии
Вчера, 22:23
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20
(4)
№20 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи.

Оставайся Дуглас с нами будешь нашим королем!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№19 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (0)

А он чё пешком шел?Неужели в самолете не зарегистрировали?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№18 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Раньше были гопники, а сейчас тихие и послушные пьяницы. Иногда поэты, иногда дворники . Но перед лицом Великой природы местной, они питерские люди. Тихие и вежливые . как правило. Так что господин Дуглас может себя чувствовать себя как в Европе. Но иногда как гопник, что тоже правильно здесь.


Кот стабилен. Земля будет уничтожена, но он продолжит существование в астрономических координатах Ленинграда.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№17 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: yuri
Так что господин Дуглас может себя чувствовать себя как в Европе.

Да, пусть прочувствует гостеприимство перед отправкой на родину... laughing
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: yuri спб (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Agasphere
Это гопники?

Раньше были гопники, а сейчас тихие и послушные пьяницы. Иногда поэты, иногда дворники . Но перед лицом Великой природы местной, они питерские люди. Тихие и вежливые . как правило. Так что господин Дуглас может себя чувствовать себя как в Европе. Но иногда как гопник, что тоже правильно здесь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№15 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: yuri
Кот подозревает, что из Питера ему уже будет реально не выехать. Здесь столько много приятных джентльменов )

Это гопники? fearful
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Рюске пляди довели до цугундера)

Да, пусть мужик хоть почувствует себя, разок, человеком, в свободной стране.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Технического хлебанул или полёнки
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Вчера, 23:01) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Agasphere
Но еще опаснее бухать, едучи по обратному маршруту, на старые дрожжи, сэр. А особенно транзитом через Самару в Лондон

Кот подозревает, что из Питера ему уже будет реально не выехать. Здесь столько много приятных джентльменов ) Любовь к Балтике ( убьет всю тоску по Родине. В Питьере - Пьить, вот и всё что останется от сэра Мортона, увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:55) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Настоящий европеец

настоящий должен быть чёрным...ну или почти


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 22:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
А ведь предупреждали британские СМИ-
И самое главное, чего британцам не стоит делать, — это соревноваться с русскими в вопросах выпивки.

joy
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: Юлий Цезарь (Вчера, 22:50) #
  • +3
  •  (7)

Я же говорил, что он нажрался smile пьянь англицкая smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 22:50) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: ajax101
Ехать бухим из Москвы в Питер небезопасно!

Но еще опаснее бухать, едучи по обратному маршруту, на старые дрожжи, сэр. А особенно транзитом через Самару в Лондон. sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 22:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Рюске пляди довели до цугундера)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 22:47) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ajax101
Ехать бухим из Москвы в Питер небезопасно!

Мортон поедет в отдельной клетке , где безопасно будет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 22:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ехать бухим из Москвы в Питер небезопасно!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 22:35) #
  • +7
  •  (11)

Эка невидаль... Вот если бы в Лондоне в отеле Carlton нашли бухого болелу из Самары, то я бы сказал-таки тогда: Русфутбол на подъеме! innocent
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 22:33) #
  • -1
  •  (7)

Умный даже в пьяном виде не дурак . А если пресса поднесет микрофон к жопе ? Он же пукнет господа. И этот выстрел снесет напрочь Биг-Бен в Лондоне. . Пьяный проспится ,дурак с микрофоном никогда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:31) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Болельщик неважно выглядит - он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи.

Настоящий европеец.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: АБВ М (Вчера, 22:26) #
  • +3
  •  (5)




Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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