В московском отеле найден пьяным пропавший ранее в Самаре британский болельщик

Болельщик сборной Англии Дуглас Мортон, ранее пропавший в Самаре, найден полицией в одном из московских отелей. Он посетил отделение полиции в сопровождении представителя посольства Великобритании.Ночью Мортон намерен отбыть в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч за третье место на чемпионате мира между сборными Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу в Санкт-Петербурге.Сейчас Мортон находится в гостинице. Он категорически отказывается общаться с прессой. Болельщик неважно выглядит - он похож на лицо без определенного места жительства и источает дурные запахи.