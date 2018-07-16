Источник: стюарды специально открыли активистам Pussy Riot калитку для выхода на поле

Стали известны подробности выбегания активистов Pussy Riot на поле во время финала ЧМ Франция – Хорватия (4:2).Запись инцидента на сайте "Первого канала" доступна с нескольких камер. Благодаря одной из них («Тактическая камера») видно, что участники акции, одетые в форму полицейских, заходят в чашу "Лужников" на 52-й минуте матча."Стюарды, стоящие у входа на трибуны D 119-120, пропускают их после короткой беседы. Далее четверо "полицейских" спускаются в течение 10 секунд к полю. Выход к нему закрыт, но стюард открывает калитку. Не остановил участников Pussy Riot и еще один стюард, который дежурил непосредственно у поля.Оказавшись у рекламных щитов, четверо молодых людей в течение 20 секунд что-то обсуждают, а затем выбегают на поле. Начало забега в камеру не попало, так как в этот момент она снимала опасный момент у противоположных ворот", – говорится в материале источника.