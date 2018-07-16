Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш

Букмекерская компания "Фонбет" сообщила о рекордном выигрыше среди всех букмекерских контор во время чемпионата мира. Он составил 14 962 500 рублей.Сумма ставки – 2 миллиона 850 тысяч рублей. Она была сделана на то, что Франция станет чемпионом мира по коэффициенту 5.25.Отметим, что ставка была совершена после окончания группового этапа чемпионата мира.