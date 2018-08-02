Охранники колонии избили осужденных после вылета сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018

Заключенные исправительной колонии №?5 в Забайкальском крае рассказали, как охранники избили их после поражения сборной России от команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.Заключенный Александр Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра."Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", - говорится в акте опроса Нохрина.Заключенный утверждает, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек.[leech=http://]Медуза[/leech]