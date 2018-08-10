Сборная Украины отказалась от проживания в отеле "Москва" в Чехии

Сборная Украины отказалась от проживания в отеле "Москва" во время пребывания в Чехии. Там украинцы 7 сентября проведут матч Лиги наций.Сообщается, что организаторы в городе Злин предлагали украинцам поселиться в один большой отель под названием "Москва". Но представители сборной Украины решили отказаться, поэтому в Злине команда будет жить в двух разных отелях.