Сборная Украины отказалась от проживания в отеле "Москва" в Чехии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Сборная Украины отказалась от проживания в отеле "Москва" в Чехии

Сборная Украины отказалась от проживания в отеле "Москва" во время пребывания в Чехии. Там украинцы 7 сентября проведут матч Лиги наций.

Сообщается, что организаторы в городе Злин предлагали украинцам поселиться в один большой отель под названием "Москва". Но представители сборной Украины решили отказаться, поэтому в Злине команда будет жить в двух разных отелях.

zbirna.com
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 11:24
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13
(4)
№13 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
На вокзале поселить их.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Имбецилы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»

Если серьёзно, это уже диагноз, который лечит только патологоанатом, а смертельно больны там не футболисты, а временное псевдо правительство страны.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 11:57) #
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online

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов и мoделей ? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- https://nnna.ru/mblog
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В России – целых четыре Москвы, по одной в Шотландии, Бельгии, Канаде и Индии; целых 19 одноименных городков расположились в разных штатах США – от Огайо до Вермонта. Говорят, даже в Таджикистане располагается хутор Москва, но найти его на карте мира не удалось.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/577d26909a7947a78ce92617

хохлам не говорите


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:53) #
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в один большой отель под названием "Москва". Но представители сборной Украины решили отказаться, поэтому в Злине команда будет жить в двух разных отелях


В отеле Москва - штат горничных, чернорабочих, мусорщиков..- укомплектован. Вариантов для подработки после треникровки- нет(((

А в двух отелях поменьше- вакансии есть))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Жаль в Злине нет отеля Крым

Сожгли бы тогда его? Или санкции на отель наложили бы?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чехи решили хохлов подтролить.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:44) #
  • +3
  •  (3)

laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (6)

Ну и хорошо. Еще каклов в Чехии не хватает. ))

Хотя- хватает. Работают в уличных фастфудах, убирают пластиковую посуду после господ чехов, русских, немцев, китайцев.. моют столики, вытряхивают урны


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:39) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Маразм крепчал ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (12)

Оце так пэрэмога! Москали соcнули

Жаль в Злине нет отеля Крым
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:32) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
в срало украдине!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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