Главный тренер Шотландии Маклиш: мы должны брать пример со сборной России

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш перед товарищеским матчем с Бельгией рассказал, как опыт России может помочь его команде в Лиге наций."Сборная России провела несколько тяжёлых матчей перед чемпионатом мира и не побеждала, но посмотрите на итог.Главный тренер подвергся большой критике, но затем команда заматерела и показала фантастические результаты.Сборная Шотландии должна играть с лучшими командами, чтобы стать сильнее. В этом плане мы должны брать пример с России", — приводит слова Маклиша BBC.Напомним, на домашнем чемпионате мира национальная команда России дошла до четвертьфинала.