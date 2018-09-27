Джанни Инфантино поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за организацию матчей ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко за успешную организацию в северной столице матчей чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов."Президент ФИФА Джанни Инфантино прислал губернатору Санкт-Петербурга Г. Полтавченко письмо благодарности за успешно проведенный в Петербурге этап ЧМ по футболу. Господин Инфантино особо отметил в письме, что этот чемпионат стал лучшим в истории ФИФА и поблагодарил за организацию игр в Санкт-Петербурге", - написал Кибитов на своей странице в Twitter.В опубликованном письме Инфантино отмечается, что чемпионат мира по футболу в России прошел с огромным успехом."Настоящим я хотел бы выразить нашу искреннюю признательность Вам за всю поддержку и руководство при проведении семи матчей 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА, которые прошли на великолепном стадионе "Санкт-Петербург". Также выражаем нашу благодарность Вашей команде, Организационному комитету, многочисленным волонтерам и всем, кто прилагал усилия для того, чтобы чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 в России прошел с таким огромным успехом", - говорится в письме Инфантино, которое приводит РИА Новости, в адрес губернатора Петербурга."Помимо этого, позвольте мне поблагодарить Вас за радушный прием, теплоту и гостеприимство, которые делегация ФИФА, команды-участницы и болельщики получили от жителей Санкт-Петербурга и области, и в особенности от футбольного сообщества", - добавил президент ФИФА.