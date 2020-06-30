- Хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы. Игра, мне кажется, это показала. Шансы в матче были 50 на 50, а пенальти - это лотерея. Не повезло. В тот момент, когда хорваты забили решающий пенальти, первая мысль была "ну вот и все, закончилось". А в раздевалке после матча - опустошение и мысль, что наконец-то домой, увидеть родных и близких, - цитирует Самедова сайт РФС.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел в 11 городах страны с июня по июль 2018 года. Национальная сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти.
Александр Самедов провел на поле 5 матчей. Результативными действиями он не отметился.
В финале турнира сразились сборные Хорватии и Франции. Французы одержали победу со счетом 4:2.
Самедов - о ЧМ-2018: хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы
Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями об игре с Хорватией на чемпионате мира 2018 года.
Фото: РФС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!