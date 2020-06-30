Самедов - о ЧМ-2018: хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы

Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями об игре с Хорватией на чемпионате мира 2018 года.
Фото: РФС
- Хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы. Игра, мне кажется, это показала. Шансы в матче были 50 на 50, а пенальти - это лотерея. Не повезло. В тот момент, когда хорваты забили решающий пенальти, первая мысль была "ну вот и все, закончилось". А в раздевалке после матча - опустошение и мысль, что наконец-то домой, увидеть родных и близких, - цитирует Самедова сайт РФС.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел в 11 городах страны с июня по июль 2018 года. Национальная сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти.

Александр Самедов провел на поле 5 матчей. Результативными действиями он не отметился.

В финале турнира сразились сборные Хорватии и Франции. Французы одержали победу со счетом 4:2.


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Теги: Самедов ЧМ-2018 Сборная России
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