"Мы знаем, что две победы отделяют нас от чемпионата мира в Катаре, и все наши мысли о Мальте. Нужно набраться терпения, важны только три очка, менее важно, как их получить. Итак, сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России", - цитирует Далича пресс-служба хорватского футбольного союза.
Хорваты в гостях сыграют с Мальтой 11 ноября. Матч с Россией пройдет 14 ноября в Хорватии, встреча стартует в 17:00 по московскому времени. Прямо сейчас сборная России лидирует в квалификационной группе H, набрав 19 очков. Хорваты отстают на 2 очка и занимают вторую строчку в группе.
Наставник сборной Хорватии Далич: сначала Мальта, и только потом мы можем думать о России
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящие матчи с Мальтой и Россией.
Фото: Getty Images