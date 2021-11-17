Тренер сборной Украины Петраков: кто бы нам ни попался думаю, мы его обыграем и поедем в Катар

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил шансы своих подопечных в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022.

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"Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар", - приводит слова Петракова УАФ.



Напомним, Украина пробилась в стыковые матчи, переиграв в последнем туре Боснию (2:0). Отличились Зинченко и Довбик. Украинцы вошли в число несеяных команд, их возможные соперники на первом этапе стыков: Португалия, Италия, Швеция, Уэльс и Шотландия.



В случае победы подопечным Петракова предстоит обыграть одного из победителей другой пары во втором этапе.