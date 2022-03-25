"Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс.
Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира", - цитирует Капелло Sport24.
Напомним, вчера Италия в полуфинале стыковых матчей за право попасть на ЧМ-2022 проиграла Северной Македонии (0:1). Подопечные Роберто Манчини имели большое преимущество по ходу встречи, но не сумели забить ни одного мяча, а уже в компенсированное ко второму тайму время Трайковски издали поразил ворота Доннаруммы. В итоге Италия, которая является действующим чемпионом Европы, пропустит ЧМ-2022.
Капелло: думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия
Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет сборной Италии из стыковых матчей за право играть на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости