"Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат на лицо. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины", - цитирует Граната "Чемпионат"
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в своем стартовом матче на ЧМ-2022 (1:2). Свой единственный гол команда Лионеля Скалони забила с одиннадцатиметрового, который реализовал Лионель Месси в первом тайме. В самом начале второго тайма Саудовская Аравия за 5 минут сначала сравняла счет, а затем и вышла вперед.
Напомним, в матче открытия ЧМ-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).
Гранат: может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии.
Фото: РПЛ