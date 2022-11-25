Валенсию унесли на носилках в концовке матча с Нидерландами. Форвард сборной Эквадора - лучший бомбардир ЧМ

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, возможно, получил серьезную травму в конце матча с Нидерландами (1:1).

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Сборные Нидерландов и Эквадора разошлись ничейным результатом в матче второго тура ЧМ-2022 (1:1). На гол Коди Гакпо, забитый в начале встречи, во втором тайме ответил Эннер Валенсия, удачно подкарауливший отскок после сейва голкипера Нидерландов Андриса Нопперта.



На 90-й минуте Валенсия был вынужден попросить замену. Он получил повреждение и покинул поле на носилках. Прямо сейчас Эннер - лучший бомбардир турнира, на его счету три забитых мяча. У ближайших преследователей, среди которых сразу 6 игроков, по два гола.

