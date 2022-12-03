Блинд - о раке Луи ван Гала: он по ночам уезжал в больницу, чтобы не давать нам повода думать, что болеет

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал борьбу главного тренера национальной команды с раком.
Напомним, в апреле этого года Луи ван Гал объявил, что ему диагностировали рак простаты. На тот момент специалист прошел 25 сеансов лучевой терапии.
"Конечно, мы всегда помним об этом. Но с самого первого дня, когда мы узнали об этом, мы отдавали все силы на поле. Он даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче", - цитирует Блинда "СЭ"
.
Сборная Нидерландов с первого места в группе вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 команда Луи ван Гала переиграла сборную США (3:1). Забитыми мячами отметились Мемфис Депай, Дэйли Блинд и Дензел Дюмфрис. Соперником Нидерландов по четвертьфиналу ЧМ-2022 станет победитель пары Аргентина - Австралия.