Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
3 - 1 3 1
СШАЗавершен
Аргентина
2 - 1 2 1
АвстралияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Блинд - о раке Луи ван Гала: он по ночам уезжал в больницу, чтобы не давать нам повода думать, что болеет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал борьбу главного тренера национальной команды с раком.
Фото: Getty Images
Напомним, в апреле этого года Луи ван Гал объявил, что ему диагностировали рак простаты. На тот момент специалист прошел 25 сеансов лучевой терапии.

"Конечно, мы всегда помним об этом. Но с самого первого дня, когда мы узнали об этом, мы отдавали все силы на поле. Он даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче", - цитирует Блинда "СЭ".

Сборная Нидерландов с первого места в группе вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 команда Луи ван Гала переиграла сборную США (3:1). Забитыми мячами отметились Мемфис Депай, Дэйли Блинд и Дензел Дюмфрис. Соперником Нидерландов по четвертьфиналу ЧМ-2022 станет победитель пары Аргентина - Австралия.


Блинд ван Гал Сборная Нидерландов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Месси установил рекорд, в восьмой раз получив награду лучшего игрока матча на ЧМ 1
Месси - о победе над Австралией: сделали еще один маленький шаг к трофею
Агент Велиса: мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром"
Сборная Аргентины сыграет с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 4
03 декабря
Голы Месси и Альвареса принесли Аргентине победу над Австралией 11
Главный тренер Нидерландов Ван Гал поцеловал защитника своей команды Думфриса на пресс-конференции
Baza: в московском отеле избили бывшую жену Дениса Глушакова. Ей диагностировали сотрясение мозга 7
Альварес удвоил счет в матче с Австралией после грубой ошибки голкипера
Месси обогнал Марадону и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира
Аргентинский журналист Савалли: "Краснодар" предложил 2,5 млн евро за форварда "Росарио Сентраль" Велиса 1
Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира 2
Генич: если бы сборная Португалии играла без Роналду, то была бы веселее и быстрее впереди 2
Блинд - о раке Луи ван Гала: он по ночам уезжал в больницу, чтобы не давать нам повода думать, что болеет
Дзюба: поляки - скоты, кричали, что не хотят с нами играть. Терпеть их не могу 19
Премьер-министр Нидерландов - Байдену после победы над США: извини, Джо, футбол победил