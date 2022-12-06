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Экс-игрок "Барселоны" и "Анжи" Это’О ударил болельщика ногой по лицу в Катаре (видео)

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Бывший камерунский футболист "Барселоны" и "Анжи" Самуэль Это’О ударил ногой болельщика.
Фото: ФК "Анжи"
Как сообщают СМИ, после матча 1/8 финала между Бразилией и Южной Кореей (4:1) Самуэль Это’О фотографировался с болельщиками. Один из болельщиков подошел к экс-форварду "Анжи" и что-то сказал. После чего Это’О налетел на мужчину и стал его толкать.

Окружающие вмешались в стычку и попытались разнять конфликтующих. Болельщик уронил камеру и пытался ее поднять. В этот момент камерунец ударил его ногой по лицу.



Самуэль Это’О в 2021 году был избран президентом федерации футбола Камеруна. На ЧМ-2022 Камерун не смог выйти из группы, набрав 4 очка.

Источник: La Opinion De Malaga


Это’О Сборная Камеруна
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