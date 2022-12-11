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Рианчо: Марокко сильнее сборной России Черчесова

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо сравнил сборную Марокко со сборной России, когда ее тренировал Станислав Черчесов.
Фото: ФК "Спартак"
"Сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей на родине. И они могут дойти до финала, это потрясающе! Но я не умоляю заслуги Черчесова и игроков сборной России на ЧМ-2018", - цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, сборная Марокко сенсационно пробилась в полуфинал ЧМ-2022, обыграв в четвертьфинале турнира Португалию (1:0). До этого команда Валида Реграги в серии пенальти одолела Испанию в 1/8. Полуфинал стал лучшим результатом в истории африканских сборных на чемпионатах мира. Там сборная Марокко сыграет с Францией, являющейся действующим чемпионом мира.


Рианчо Сборная Марокко Сборная России Черчесов
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