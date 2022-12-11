Рианчо: Марокко сильнее сборной России Черчесова

Экс-тренер "Спартака
" Рауль Рианчо сравнил сборную Марокко со сборной России
, когда ее тренировал Станислав Черчесов.
"Сборная Марокко сильнее сборной России
Черчесова. Не стоит забывать, что россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей на родине. И они могут дойти до финала, это потрясающе! Но я не умоляю заслуги Черчесова и игроков сборной России на ЧМ-2018", - цитирует Рианчо Sport24
.
Напомним, сборная Марокко сенсационно пробилась в полуфинал ЧМ-2022, обыграв в четвертьфинале турнира Португалию (1:0). До этого команда Валида Реграги в серии пенальти одолела Испанию в 1/8. Полуфинал стал лучшим результатом в истории африканских сборных на чемпионатах мира. Там сборная Марокко сыграет с Францией, являющейся действующим чемпионом мира.